Офіційний курс: долар зріс у ціні
На 20 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,24 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 20 грудня 2021 року встановлено на рівні 27,2483 грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,8573 грн за євро.
На готівковому ринку станом на 07:40, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,13 грн, продають - по 27,20 грн.
Курс долара став на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім днем.
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