Офіційний курс: ціна долара знизилась на початку тижня

Про це йдеться в даних НБУ.

Станом на 23 липня курс становив 27,19 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 26 липня встановлено на рівні 31,85 грн/євро. Станом на 23 липня курс складав 32,03 грн/євро.

На готівковому ринку 26 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27 продають - по 27,13 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,90 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 27,05 - 27,70 грн/$.