Про це повідомляє Twitter Ліги чемпіонів УЄФА.

Організатори зазначають, що фінальний матч буде традиційно зіграний м'ячем від adidas. Він буде білого кольору з сірими зірками та написом "МИР/PEACE".

В презентації на сайті adidas зазначено, що слово "МИР" виконано не українською або російською мовою, а кириличними літерами.

Офіційний м'яч фіналу ЛЧ-2022 не буде доступний для роздрібного продажу. Після гри його продадуть з аукціону, а виручені кошти підуть в УВКБ ООН і Агентство ООН у справах біженців, щоб допомогти захистити біженців.

Фінал Ліги чемпіонів пройде 28 травня в Парижі. Фінальна гра мала відбутися в Санкт-Петербурзі, але його позбавили такого права через вторгнення Росії в Україну.

Цьогоріч у фіналі Ліги чемпіонів зіграють мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль"

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