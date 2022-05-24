Офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів буде з написом "МИР/PEACE", - УЄФА
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив м'яч фіналу нинішньої Ліги чемпіонів, на якому нанесено заклик до миру латинкою та кирилицею
Про це повідомляє Twitter Ліги чемпіонів УЄФА.
Організатори зазначають, що фінальний матч буде традиційно зіграний м'ячем від adidas. Він буде білого кольору з сірими зірками та написом "МИР/PEACE".
В презентації на сайті adidas зазначено, що слово "МИР" виконано не українською або російською мовою, а кириличними літерами.
Офіційний м'яч фіналу ЛЧ-2022 не буде доступний для роздрібного продажу. Після гри його продадуть з аукціону, а виручені кошти підуть в УВКБ ООН і Агентство ООН у справах біженців, щоб допомогти захистити біженців.
- Фінал Ліги чемпіонів пройде 28 травня в Парижі. Фінальна гра мала відбутися в Санкт-Петербурзі, але його позбавили такого права через вторгнення Росії в Україну.
- Цьогоріч у фіналі Ліги чемпіонів зіграють мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль"
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.54
Купівля 34.54Продаж 36.27
-
EUR
Купівля 36.18Продаж 38.4
- Актуальне
- Важливе