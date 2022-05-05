Ліга чемпіонів: хто зіграє у фіналі головного турніру Європи у 2022 році
Цьогоріч у фіналі Ліги чемпіонів зіграють мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На шляху до фіналу в плей-офф ЛЧ "Реал" пройшов французький ПСЖ та англійські "Челсі" та "Манчестер Сіті".
"Ліверпуль" починаючи з 1/8 фіналу був сильнішим за італійський "Інтер", португальську "Бенфіку" та іспанський "Вільярреал".
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня на "Стад де Франс". Початок о 22:00.
- 3 травня у півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг іспанський "Вільярреал".
- Мадридський "Реал" переміг англійський "Манчестер Сіті" в овертаймі другого півфіналу ЛЧ.
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