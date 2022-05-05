English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Ліга чемпіонів: хто зіграє у фіналі головного турніру Європи у 2022 році

Ліга чемпіонів: хто зіграє у фіналі головного турніру Європи у 2022 році

5 травня, 2022 четвер
00:55
Спорт "Реал"

Цьогоріч у фіналі Ліги чемпіонів зіграють мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На шляху до фіналу в плей-офф ЛЧ "Реал" пройшов французький ПСЖ та англійські "Челсі" та "Манчестер Сіті". 

"Ліверпуль" починаючи з 1/8 фіналу був сильнішим за італійський "Інтер", португальську "Бенфіку" та іспанський "Вільярреал".

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня на "Стад де Франс". Початок о 22:00.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Ліга чемпіонів
Реал
Ліверпуль
фінал Ліги чемпіонів
Читайте також:
Херсонська область
4 травня, 2022 середа
ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини
Петер Сійярто
4 травня, 2022 середа
Угорщина назвала умову, за якої підтримає ембарго ЄС на російську нафту
3 травня, 2022 вiвторок
Сійярто заявив, що Угорщина опинилася у безвиході через можливе ембарго на російську нафту
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.16
    Купівля 31.16
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.76
    Продаж 33.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
5 травня
01:26
корабль із зерном
Через війну та блокування Росією українських портів "ще 47 мільйонів людей зазнають сильного голоду", - директор Всесвітньої продовольчої програми
01:04
AliExpress
AliExpress, Emerson Electric та ще 5 компаній оголосили про відхід чи обмеження роботи на ринках Росії та Білорусі
00:52
Зеленський
Всі злочини росіян отримають юридичну і практичну відповідь, - Зеленський про ракетні удари по українським містам 4 травня
00:49
Володимир Зеленський
Зеленський: наразі ми домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з Азовсталі та Маріуполя, проте потрібен "режим тиші"
00:36
"Реал" - "Ман Сіті"
"Реал" здійснив неймовірний камбек проти "Ман Сіті" і вийшов у фінал ЛЧ
00:36
Оновлено
Олександр Махов
Від окупаційних обстрілів загинув військовий і журналіст Махов
00:29
Данія
Росія застосувала проти України майже 2000 ракет від початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський у зверненні до народу Данії
00:16
фосфорна бомба
Окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі Мар’їнки, - голова Донецької ОВА
00:11
Інфографіка
евакуація
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 5 травня
2022, середа
4 травня
23:37
Гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя 4 травня евакуювали 344 людини
23:28
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав Велику Британію передати Україні сучасні танки: ми не можемо покладатися на зброю радянських часів
23:21
вибух
РФ вдарила по інфраструктурному об'єкті на Кіровоградщині
23:12
Ексклюзив
Сергій Згурець
Французькі гаубиці з американськими боєприпасами зможуть знищувати російські цілі з першого пострілу. Колонка Сергія Згурця
23:07
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 травня
22:40
Оновлено
Укрзалізниця дизель-поїзд
Обстріл залізничної інфраструктури: УЗ опублікувала список потягів, які затримуються
22:40
Окупанти скинули потужну бомбу на Азовсталь
Вже два дні, як окупанти прорвались на територію Азовсталі. Тривають кровопролитні бої, - Азов
22:35
Єрмак про окупаційні обстріли залізничної інфраструктури України: нам потрібно більше зброї. Союзники повинні розуміти, що кожна година сумнівів коштує нам надто дорого
22:31
ракетиний удар
Українська ППО збила ракету над селищем у Броварському районі Київщини: внаслідок падіння уламків є загорання чагарника
22:16
Оновлено
місто Дніпро
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру: пошкоджено залізничну інфраструктуру
21:54
"Динамо"
"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Базелем" у благодійному матчі
21:33
лісова пожежа
У Київській області горять ліса в Іванківському районі та Чорнобильській зоні, - Кличко
21:27
влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА
У Миколаєві лунають вибухи
21:20
Джо Байден
США відкриті для додаткових санкцій проти РФ, - Байден
21:11
Інфографіка
окупанти
За день російська армія вбила двох мирних жителів у Донецькій області, 11 - поранені
20:53
Андрій Єрмак
"Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України": Єрмак висловився щодо антисемітських заяв Лаврова та закликав Ізраїль жорстко відреагувати
20:30
У Польщі – черга з 40 тисяч українських біженців, які хочуть отримати ноутбук у подарунок
20:26
ППО
На Черкащині пролунали вибухи: спрацювала українська ППО
20:18
На Луганщині рівно місяць безперервно триває повітряна тривога
20:04
У квітні українці отримали майже 67 тис. ID-карток і 225 тис. закордонних паспортів
20:01
дснс
У Чорнобильській зоні підірвалися рятувальники, а у Гоголеві – тракторист. Жителів Київщини попередили про міни
19:54
Гуманітарна допомога
В Україні запрацювало електронне розмитнення гуманітарних вантажів
19:48
"Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!": Інститут національної пам’яті презентував нове гасло до 8-9 травня
19:33
Інтерв’ю
Уляна Кузик, волонтер
"Люди налякані, постійно питали, чи ми свої", – розповідь волонтерки про поїздку на звільнену Київщину
19:29
вкрадені окупантами українстькі товари
Від хімії до трилітрових банок: окупанти відкрили у Маріуполі крамницю з краденим в українців майном
19:29
Азовсталь
Штурм Азовсталі: російські війська прорвалися на територію заводу, - Арахамія
19:18
долар рубль
У Росії курс долара і євро впав до рівня 2020 року
19:04
Зруйновані міста
Зруйноване житло компенсуватимуть у першу чергу багатодітним сім'ям, військовим і людям із інвалідністю, - нардепка Шуляк
18:56
знищені трамваї у Харкові
Трамваїв у Харкові більше немає: окупанти знищили депо та підстанції, - міськрада
18:55
Азовсталь
Окупанти поновили наступ на Азовсталь, проте успіху не мають, - Генштаб
18:55
Ексклюзив
Сергій Стерненко
Активіст Стерненко про заборону проросійських партій: їх не буде кому створювати, якщо колаборантів не буде на волі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV