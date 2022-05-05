"Реал" здійснив неймовірний камбек проти "Ман Сіті" і вийшов у фінал ЛЧ
У другому півфіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг англійський "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій зустрічі в Манчестері перемогу здобули англійці - 4:3. Сьогодні більша половина матчу пройшла з рахунком 0:0. Аж поки на 73-й хвилині Ріяд Марез не вивів "Манчестер Сіті" вперед.
Але хід гри повністю перевернувся на останніх хвилинах основного часу. Родріго, якого випустили на поле на 68-й хвилині, став справжнім героєм для Мадриду.
Бразильський форвард врятував "Реал". Родріго оформив дубль на 91-й хвилині та перевів гру в овертайм.
У додатковому часі "Реал" отримав шанс пробити пенальті, який виявився переможним. Карім Бензема зробив рахунок 3:1, який і вивів мадридців у фінал Ліги чемпіонів.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня на "Стад де Франс". У ньому "Реал" зустрінеться з "Ліверпулем".
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Повторний матч
4 травня, Мадрид
"Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 3:1 (Перший матч - 3:4)
Голи: Родріго, 90, 90+1, Бензема, 95 (пен.) - Марез, 73
- У чвертьфіналі "Ман Сіті" здолав іспанський "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" переграв англійський "Челсі" - 3:1; 2:3.
- 2 травня стало відомо, що команди з Росії не виступатимуть у турнірах УЄФА у сезоні 2022/2023.
- 3 травня у другому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг іспанський "Вільярреал".
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