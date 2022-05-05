"Реал" здійснив неймовірний камбек проти "Ман Сіті" і вийшов у фінал ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій зустрічі в Манчестері перемогу здобули англійці - 4:3. Сьогодні більша половина матчу пройшла з рахунком 0:0. Аж поки на 73-й хвилині Ріяд Марез не вивів "Манчестер Сіті" вперед.



Але хід гри повністю перевернувся на останніх хвилинах основного часу. Родріго, якого випустили на поле на 68-й хвилині, став справжнім героєм для Мадриду.



Бразильський форвард врятував "Реал". Родріго оформив дубль на 91-й хвилині та перевів гру в овертайм.



У додатковому часі "Реал" отримав шанс пробити пенальті, який виявився переможним. Карім Бензема зробив рахунок 3:1, який і вивів мадридців у фінал Ліги чемпіонів.



Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня на "Стад де Франс". У ньому "Реал" зустрінеться з "Ліверпулем".

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Повторний матч

4 травня, Мадрид

"Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 3:1 (Перший матч - 3:4)



Голи: Родріго, 90, 90+1, Бензема, 95 (пен.) - Марез, 73

У чвертьфіналі "Ман Сіті" здолав іспанський "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" переграв англійський "Челсі" - 3:1; 2:3.

2 травня стало відомо, що команди з Росії не виступатимуть у турнірах УЄФА у сезоні 2022/2023.

3 травня у другому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг іспанський "Вільярреал".

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