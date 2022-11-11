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Офіційно: вся Миколаївська область деокупована

11 листопада, 2022 п'ятниця
20:13
війна з Росією прапор України

Уся Миколаївська область, окрім Кінбурна, звільнена від російських окупантів

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Кім додав, що водопровід із Дніпра тепер також перебуває під українським контролем, проте попереду ще чекає розмінування.

"Найближчим часом знатиму терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві", - написав він.

  • Про те, що до Миколаєва невдовзі повернеться вода, адже ЗСУ взяли під контроль магістральний водогін, 10 листопада повідомив нардеп від "Слуги Народу" Ігор Копитін. Централізованого постачання питної в місті не було від квітня через активні бойові дії ц пошкодження водогону.
  • Раніше в ефірі телемарафону Віталій Кім зазначав, що звільнено більшу частину області, окупованою залишається територія Кінбурнської коси.
  • У ніч на 11 листопада російські військові обстріляли п'ятиповерхівку в Миколаєві, відомо про шістьох загиблих.

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