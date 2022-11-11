"Там ще є орки". Кім розповів чи вже вся Миколаївщина звільнена від окупантів
Голова ОВА Кім розповів, що більшість територій Миколаївщини вже звільнено, утім залишається ще територія, де перебувають російські загарбники
Про це розповів в ефірі телемарафону голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Досі окупованою залишається територія Кінбурнської коси.
"У нас є ще Кінбурнська коса, яка знаходиться напроти Очакова через лиман - вона не звільнена, там ще є орки. Але більшість територій вже звільнено", - заявив Кім.
Повідомляється, що на звільненій території військові продовжують зачистку, згодом туди доправлять гуманітарку для населення.
"Зараз ми готуємо туди каравани з гуманітарною допомогою, розгортаємо адміністрації військові у звільнених населених пунктах. Вже визначена людина на місцях. Ліки, їжа, електрика, зв'язок - щоб люди могли жити, бо вони дуже довго чекали на ЗСУ. Нині йде зачистка", - додай Кім.
Жителів, якій виїхали з небезпечного регіону поки просять не повертатися, допоки там не будуть зроблені необхідні роботи.
"Окупанти залишили дуже багато мін, вибухових пристроїв у тому числі якими керують дистанційно. Вони навмисно підірвали міст з машиною швидкої допомоги, яка вивозила пораненого. Вони залишили камери, може люди", - каже голова ОВА.
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