Окупанти вдарили по житловому кварталу Миколаєва, є загиблі й поранені

Про це повідомляють в телеграм мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вночі війська РФ ударили по житловому кварталу Миколаєва: руйнувань зазнали усі поверхи будинку.

"Наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію", - пише Олександр Сєнкевич.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця ворожої атаки у телеграм.

"Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті...Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", - стверджує Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада ворог гатив з РСЗВ "Град" та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини. Також відомо, що через обстріли Мирівської сільської громади 10-річна дитина отримала мала осколкові поранення.

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