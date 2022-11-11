Окупанти вдарили по житловому кварталу Миколаєва, є загиблі й поранені
У ніч на 11 листопада російські військові обстріляли п'ятиповерхівку в Миколаєві, відомо про двох загиблих та двох поранених людей
Про це повідомляють в телеграм мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Вночі війська РФ ударили по житловому кварталу Миколаєва: руйнувань зазнали усі поверхи будинку.
"Наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію", - пише Олександр Сєнкевич.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця ворожої атаки у телеграм.
"Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті...Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", - стверджує Зеленський.
- Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада ворог гатив з РСЗВ "Град" та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини. Також відомо, що через обстріли Мирівської сільської громади 10-річна дитина отримала мала осколкові поранення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 39.17Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе