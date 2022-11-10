Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги Народу" Ігор Копитін.

"Миколаїв… Є дуже гарна новина щодо води. Киселівка, так-так, та сама, де водогін — під контролем ЗСУ. Тож скоро у місто повернеться вода", - написав він.

Вода в Миколаєві зникла у квітні через активні бойові дії і пошкодження водогону.

ЗСУ 10 листопада звільнили Снігурівку Миколаївської області.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.