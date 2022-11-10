До Миколаєва скоро повернеться вода: нардеп розповів про успіхи ЗСУ
До Миколаєва скоро повернеться вода, адже ЗСУ взяли під контроль магістральний водогін
Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги Народу" Ігор Копитін.
"Миколаїв… Є дуже гарна новина щодо води. Киселівка, так-так, та сама, де водогін — під контролем ЗСУ. Тож скоро у місто повернеться вода", - написав він.
Вода в Миколаєві зникла у квітні через активні бойові дії і пошкодження водогону.
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