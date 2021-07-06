Оголошено Довгий список книг 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" у номінації "Література для дітей" (друга частина)

Після цього були сформовані Довгі списки книг для конкурсу у трьох номінаціях: "Література для дорослих", "Література для підлітків" та «Література для дітей". Бажаємо успіхів літературним творам на черговій сходинці книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021".

До другого етапу в Довгий список книжок у номінації "Література для дітей" потрапило 79 книжкових новинок від 16 видавництв.

"Про трьох відважних лицарів" Анна Третяк (видавництво "Ранок")

Одного разу троє відважних лицарів — чи лицарок? — вирушили на пошуки пригод… Гадаєте, це було дуже давно? Аж ніяк. Можливо, це відбувається просто зараз! Оповідка Анни Третяк — про уяву та гру, завдяки яким діти — і дорослі! — умить можуть стати ким завгодно: астронавт(к)ами, приборкувач(к)ами динозаврів, дослідника(ця)ми нових земель, лицарями й лицарками. І не обов’язково вирушати на пошуки пригод світ за очі, адже уява може перетворити на захопливу пригоду навіть звичні події.

"Котигорошка. Заплутані казки" Анастасія Лавренішина, Галина Ткачук, Оксана Лущевська, Аліна Штефан, Мія Марченко, Валентина Вздульська, Саша Кочубей, Анна Хромова (видавництво "Ранок")





Сучасні автори часто звертаються до казок, переосмислюють їх і творять нові тексти — казки на новий лад. У збірці "Котигорошка" вміщено вісім заплутаних казок від українських дитячих письменниць. Анастасія Лавренішина розповідає альтернативну історію Колобка, Галина Ткачук знайомить читачів з Оленкою Зміючкою, а Оксана Лущевська представляє Марі — мудру дівчину з високим IQ. Аліна Штефан у своїй казці мандрує на планету 581g до "кривенької качечки" Кіри, казка ж Мії Марченко переносить читачів на Поділ, де Кожум’яка й царівна Анна рятують Київ. Валентина Вздульська по-новому розказує історію пса та вовка, а Саша Кочубей презентує нову героїню — Котигорошку. І на завершення — притча-казка Ані Хромової про серце в залізній скрині.

"Як правильно ревіти" Олеся Мамчич (видавництво "Ранок")





Часом неабияк корисно читати... інструкції. Олеся Мамчич у збірці поезій для дітей дає цілий перелік порад, як правильно ревіти. А ще розповідає, що робити, коли в домі завелася мишка, як відлякати всі страхіття світу та де дістати козинаки. Героями віршів Олесі є мудрі кроти, вилупата лопата, хижі лижі, хамелеон, пакетики, летючий віслючок, валіза… Тексти авторки сповнені незвичайних рим, порівнянь, словесних каламбурів, тому неодмінно розважать як дітей, так і дорослих.

"Віктор_Робот. Щоденник збирача планет" Анастасія Лавренішина (видавництво "Ранок")





Віктор_Робот, найголовніший механік штучної зорі Зоряни, прилітає на Землю до дівчинки Віки – онучки винахідника Зоряни. Його мета – дізнатися, як була створена залізна зірка й для кого вона має світити. Віка не може відповісти на всі запитання Віктора, проте вона має "Щоденник збирача планет". Дід Маркіян писав його якраз тоді, коли придумував Зоряну. Разом із Віктором_Роботом і Вікою читачі книжки Анастасії Лавренішиної поринуть у світ мрій, астрофізичних теорій та їхнього практичного застосування, полетять на Місяць, перетнуть Усесвіт і знову повернуться на рідну землю.

"НЛО за селом" Наталія Бонь (видавництво "Ранок")





Невпізнані літаючі об’єкти, або ж НЛО, приземляються там, де їх не мають побачити. І звичайно, роблять вони це вночі. Проте якщо НЛО вирішило здійснити посадку за селом Біленьким, таємниця навряд чи залишиться таємницею. Іншопланетні прибульці вирішили завоювати Землю. Але в нашої планети є відважні захисники.

"Чубзики" Сергій Лоскот (видавництво "Ранок")





На хутірці з кумедною назвою Трівка-Дми живе чубзик Пензлик. Поряд, в інших хутірцях і поселеннях, мирно мешкають його одноплемінники, а за сільськими луками — старий чарівник Ніхто — найстарший чубзик і прапрадідусь Пензлика. Проте після столітньої сплячки прокидається Біла Королева. Вона хоче повернути собі могутність, захопити та поневолити не тільки чубзиків і мешканців Ста одного королівства, але й славетний Мила-Мур — місто котів і колишніх відьом-чарівниць. На допомогу їй приходить зловісна армія опудал. Хто ж відновить мир?

"Феї та еліксир щастя" Юліта Ран (видавництво "Ранок")





Гадаєте, що феї — це тендітні створіння, які цілими днями лише пурхають з квітки на квітку в милих мереживних сукенках? А ось і ні! Вони, як і люди, бувають різні. Аша, Торрі, Лікея і Гліанна — чотири сучасні феї, які мешкають у великому Місті. І хоча вони крихітні, мов метелики, але відваги ім не бракне! Та чи вдасться подругам урешті-решт перемогти злого професора та врятувати Місто від його небезпечного еліксиру? Щоб дізнатися, мерщій розгортай книгу!

"Феї та Кристал Життя" Юліта Ран (видавництво "Ранок")





Гадаєте, що феї — це тендітні створіння, які лише пурхають з квітки на квітку в мереживних сукенках? А ось і ні! Вони, як і люди, бувають різні. Аша, Торрі, Лікея і Гліанна — чотири сучасні феї, які мешкають у великому Місті. І хоча вони крихітні, мов метелики, але відваги ім не бракне! Цього разу подруги вирушили до далекої Бразилії... де опинилися в центрі запеклої боротьби фей джунглів із небезпечними банановими павуками. Оце так! Хутчій розгортай книгу.

"Епідемія гарної поведінки" Станіслав Соловінський (видавництво "Ранок")





Це історія про те, як діти однієї дитсадівської групи раптом починають робити добрі справи. Вдома, в садку або надворі - щодня по доброму вчинку. А якщо не виходить, не придумується - нервують, ледь не панікують, чим дуже дивують батьків. У чому ж причина загадкової епідемії гарної поведінки?

"Білки, шкіпер, альбатрос, або Історія про те, як виник сноубординг" Єва Сольська (видавництво "Ранок")





Весела і динамічна історія про двох маленьких білченят, які весь час шукають пригоди і геть нічого не бояться. Їхнє прагнення до нового та незвіданого і є рушійною силою цієї історії. Вона пронизана добрим гумором і чарівною атмосферою зимового лісу. Історія дуже легко і щиро розповідає про вірність, дружбу і сміливість.

"Бузковий ведмідь, або Живий іграшковий Я" Мар'яна Горянська (видавництво "Ранок")





Це зворушлива історія про дружбу хлопця Ромчика іі його бузкового ведмедика Буні. Ведмежа розділяє з хлопцем усі радощі й переживання, допомагає побороти хворобу й страхи та дарує йому всю любов, яку вміщує його плюшеве сердечко. Книжка дарує читачу відчуття, що будь-які чари можливі, доки серце здатне любити і вірити у диво.

"Таємний орден великого Ската" Ганна Буяджи (видавництво "Ранок")





Колись на землі жили надзвичайно мудрі люди, які вміли слухати і чути одне одного. І для цього їм не потрібні були слова, бо вони чули серцем. З часом люди втратили свій дар і стали глухими одне до одного. Саме тоді народилася незвичайна дівчинка Світанка, яка не вміла говорити мовою людей, проте наслідувала усі звуки природи і головне — вміла слухати і співати серцем. Згодом у Світанки з’явились друзі, які теж навчилися цього мистецтва. Разом вони змогли створювати справжні дива і змінювати світ на краще.

"Давай-но дружити!" Анастасія Меренкова (видавництво "Ранок")





Це історія про маленьке вовченя. Одного разу мама дала Вульфові дві цукерки — для нього та для його нового друга, якого вовченяті ще тільки треба було знайти. Та малюк не розумів, навіщо йому друзі, з якими доведеться ділитися цукерками. Адже ділитися Вульф не любив, а солодощі любив дуже! Як же вовченя знайде друга, якщо з жадібними дружити ніхто не хоче? Може, не в цукерках щастя?

"Їжачок і кленовий листок" Єва Сольська (видавництво "Ранок")





Ця історія про маленького їжачка Григорика. Він дуже любить солодке і маму з татом. А ще грати з друзями. Якось їжачок забув привітати маму з днем народження. І чим же тепер її потішити?

"Кошеня і Сонечко" Єва Сольська (видавництво "Ранок")





Це історія про маленького і дуже допитливого кошеня Боню. Якось раз прямо на його ніс сів червоний жучок з чорними цятками - сонечко. Такого кошеня ще ніколи не бачив. Боні стало цікаво, чому цих жучків так називають. Може тому що вони корисні? Чи тому, що живуть на небі? А може, всі ми сонечка для наших любих і рідних?

"Мій супердідусь" Геннадій Меламед (видавництво "Ранок")





Це історія про маленьку білочку Беллу, якій заборонили їсти солодке, адже в неї алергія. Белла дуже розсердилась і втекла до бабусі з дідусем: вони ж бо її люблять і дозволять їсти шоколад! Як же переконати малу тимчасово відмовитися від солодкого й помирити її з батьками? Добре, що в дідуся є суперсила — мудрість і любов до онучки.

"Ведмежа риболовля" Геннадій Меламед (видавництво "Ранок")





Якось дитячий письменник Геннадій Меламед познайомився зі справжнім джентельменом — іграшковим ведмедем містером Вітгемом. Містер Вітгем був настільки люб’язний у спілкуванні й манерах, що надихнув Геннадія написати історію про життя маленького ведмежого містечка Медовий Діл. Книжка "Ведмежа риболовля" пронизана тонким гумором, вона оповідає про джентльменську дружбу, геніальні винаходи, музику та рибальство. А незвичайне поєднання ілюстрацій і фотографій іграшок стирає межу між реальністю та вигадкою і справляє враження, ніби ця історія відбулась насправді.

"Велика мандрівка" Геннадій Меламед (видавництво "Ранок")





Якось до маленького ведмежого містечка під назвою Медовий Діл дійшли чутки про існування великої печери, де у давні часи мешкали велетні. Негайно ж двійко відважних друзів-ведмедів — містер Вітгем і шалений винахідник містер Тонтон — вирушили досліджувати житло гігантів, не лякаючись небезпеки і невідомості. "Велика мандрівка" — це історія про дружню підтримку, тонкий гумор, винахідливість і домашній затишок, який обов’язково зустрічає мандрівника після далеких подорожей. А незвичне поєднання ілюстрацій і фотографій іграшок стирає межу між реальністю та вигадкою і справляє враження, ніби ця історія відбулася насправді.

"Мезозой на четвертому поверсі" Станіслав Соловінський (видавництво "Ранок")





"Мезозой на четвертому поверсі" - книга про людей розумних, кмітливих та, можна навіть сказати, міцних! Що робити, якщо у вашій квартирі знесли яйця діплодоки? А раптом забралися злодії? А якщо захворів домашній трицератопс? Усі ці проблеми герої книги клацають, як насіння! А ось з капцем, що самостійно вештається по околицях, складніше. Або ось мама раптом вирішила, що тобі час вивчити китайську. Оце проблеми! Але і з цим герої оповідань про Мезозой на четвертому поверсі спробують впоратися!

"Космічна пригода Талалайка" Тетяна Винник (Видавничий дім "Букрек")





У другій книзі Тетяни Винник неймовірні космічні пригоди чекають на дорослішу Даринку і Талалайка. Вони зустрічають нових друзів і в надувній кулі вирушають аж у космос! Читач разом з героями дізнається, як виглядають планети Сонячної системи, яка маса Сонця, кого називають близнючкою Землі та за скільки років можна перетнути Галактику. Книга, наче Всесвіт зірочками, поцяткована добрими жартами, приказками та дитячими відкриттями. Для маленьких і не лише читачів, які хочуть дізнатися, що таке сонячний вітер, хмара Оорта й пояс астероїдів.

"Сім святкових бажань. Підслухано та записано від Ісландії до Китаю" Юліта Ран, Сашко Дерманський, Мія Марченко, Олег Чаклун, Оксана Давидова, Юлія Ілюха, Ганна Осадко (видавництво "Читаріум")





Барвиста збірка казок "Сім святкових бажань. Підслухано та записано від Ісландії до Китаю" створена талановитими українськими письменниками та ілюстраторами стане справжнім символом зимових свят. Вона у захопливій формі познайомить дітей з традиціями у різних країнах і подарує чарівний настрій.

"Абетка для непосид" Ірина Ткачук (видавництво "Читаріум")





Якщо ви думали, що вивчати букви нудно, тоді вам просто не потрапляла до рук «Абетка для непосид". Книжка являє собою не просто Абетку, а ще й веселу руханку. Саме тому процес засвоєння букв проходить легко та весело. Дитина з радістю буде повторювати усі рухи за персонажами, а також познайомиться з різноманітним світом тварин. Абетка розроблена з урахуванням усіх рекомендацій вікового фізіолога, тому запропоновані в ній рухи будуть простими, зрозумілими та корисними кожній дитині. Особливість "Абетки для непосид" в тому, що вона створена за допомогою лише харчових барвників. Це допоможе повністю уникнути алергічних реакцій, якщо дитина в прямому сенсі захоче "погризти граніт науки". Вивчайте букви по-новому, розвиваючи здібності дитини, укріплюючи її фізичне здоров’я та весело поводячи час!

"Майка Паливода обирає професію" Мія Марченко (видавництво "Читаріум")





"Майка Паливода обирає професію" Мії Марченко – перша книжка із серії. Це весела непересічна історія з "живими" персонажами та курйозними подіями. Сюжет розповідає про звичайну дівчинку Майю, яку всі називають просто Майка. Вона має галасливу родину та двох темпераментних котів, вірних неподібних один на одного друзів і безліч вподобань. Та одного разу Майці задають домашнє завдання написати доповідь про те, яку професію вона хоче мати у майбутньому. Таке питання складне для Майки, адже вона б і танцювала, і плавала, і фотографувала, і підіймалася на високі гори, і була детективом, і ще багато іншого… Що ж обере дівчинка? Дізнавайтеся з книги. Книжка про Майку обов’язково сподобається юним читачам, адже вона торкається таких важливих для них тем і розкриває їх, вона розважає та змушує щиро реготати, вона дарує гарний настрій і захопливе проведення часу!

"Муха, дзвоник і Різдво" Віка Мізюк ("Видавництво Старого Лева")





На маленьку Муху (яку насправді звуть Марійка) чекають незвичні зимові свята. Її бабця опиняється в лікарні, і зв’язку з нею майже немає. На Миколая серед інших подарунків дівчинка отримує дивовижний срібний дзвоник, який має чарівну силу. Хто ж їй його подарував і навіщо? Мусі потрібно встигнути приготуватися до Різдва і до повернення бабусі, дати раду собі й котові, зграям птаства, що чомусь заполонило місто, загадковій Білій Пані, яка з’явилася невідь-звідки, і головне — розгадати таки таємницю срібного дзвоника. Без найкращої подруги Люсі і найзапеклішого ворога Андрія Муха з усім цим не впоралася б. А ще — не дізналася б, що дива трапляються і навіть найхолодніше серце може розтанути від щирого дружнього дотику.

"Е-е-есторії екскаватора Еки" Вікторія Амеліна ("Видавництво Старого Лева")





Ека — маленький екскаватор. Але пригоди в нього великі, часом — світового масштабу. Він, мов справжній супергерой, може занапастити чи врятувати світ. Ека любить розповідати про свої дивовижні пригоди: як вичерпав ковшем пів моря, як зірвав із неба зірку, як ледь не викрав айсберг у Антарктиді. Ека дуже хоче бути корисним. То святому Миколаю допоможе, то скелет динозавра в музей привезе, то врятує від знищення улюблений парк. Можливо, як відомий барон Мюнхгаузен, Ека трішечки перебільшує у своїх е-е-есторіях? Але на те вони й «Е-е-есторії екскаватора Еки" — кумедні історії найбалакучішого екскаватора в світі.

"36 і 6 котів-рятувальників" Галина Вдовиченко ("Видавництво Старого Лева")





"36 і 6 котів-рятувальників" – нова, уже четверта за ліком книжка котячої епопеї відомої української письменниці Галини Вдовиченко, на яку нетерпляче чекають читачі-шанувальники. Цього разу невгамовні хвостаті герої створюють котячу рятувальну службу. Коти виїжджають на виклики, проте відчути себе справжніми рятувальниками їм не вдається. Їх переслідує невдача за невдачею: то витягають з автомата з чіпсами єнота, який не вважає себе потерпілим, то вихоплюють з-під коліс на швидкісній трасі загублений кимось пакунок із сухим кормом, та замість подяки отримують звинувачення у крадіжці…Під час чергового виклику загадково зникає Коментатор-Чорний кіт. Поки друзі скрізь його розшукують, у місті розгортається кампанія з дискредитації котів-рятувальників. Чи вдасться котам вибратися з халеп і небезпек, які на них чигають звідусіль, – читайте у цікавій і динамічній історії з чудовими ілюстраціями Наталки Гайди.

"Містельфи" Галина Вдовиченко ("Видавництво Старого Лева")





У середмісті Львова на дахах живуть крихітні крилаті дівчата і хлопці — містельфи. Це міські ельфи. У кожного з них — своя вежка, своя робота і спільні розваги в повітрі.Одного дня їхній безтурботності настане кінець. Міські підземелля захоплять щури-мутанти, які загрожуватимуть усьому місту. Захищати себе доведеться не лише людям і містельфам…

У другому етапі кожен експерт номінації "Література для дітей" обере з цього списку п’ять книг-претендентів, які розставить по місцях за ранжуванням.

Відповідно:

I місце (5 балів)— переможець і далі

II місце (4 бали),

III місце (3 бали),

IV місце (2 бали),

V місце (1 бал).

Оргкомітет, шляхом підрахунку балів визначить 3 книги, які пройдуть в третій етап голосування.Ці твори-фіналісти будуть представлені на розсуд читачів у бібліотеках по всій Україні. Під час цього голосування і визначиться остаточний переможець.

Книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" заснована телеканалом "Еспресо" та підтримується ГО "Демфорум". Її презентація відбулася 18 травня 2017 року в рамках "Книжкового Арсеналу" в Києві.

Премія покликана відзначити найкращі українські сучасні літературні новинки року, підтримувати інтерес українців до читання книг вітчизняних авторів. Допомагати читачам обирати цікаві книжки, а видавцям знаходити шлях до читачів. Переможців Премії оголосять напочатку грудня 2021 року в ефірі телеканалу "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" та "Демфорум".