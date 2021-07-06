Оголошено Довгий список книг 5 сезону книжкової премії “Еспресо. Вибір читачів 2021” у номінації “Література для дітей” (перша частина)

Після цього були сформовані Довгі списки книг для конкурсу у трьох номінаціях: "Література для дорослих", "Література для підлітків" та "Література для дітей". Бажаємо успіхів літературним творам на черговій сходинці книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021".

До другого етапу в Довгий список книжок у номінації "Література для дітей" потрапило 79 книжкових новинок від 16 видавництв.



"Олекса Довбуш. Таємниця Сили" Василь Карп'юк (видавництво "Discursus")





Чи ти знаєш, хто такий Олекса Довбуш? Певно, що так, бо на всі Карпати немає більшого героя! Але історія найгрізнішого ватажка карпатських опришків почалася з впертого хлопчиська, який несподівано для себе отримав велику Силу. Пірнувши в цю оповідь, ти разом з Олексою поживеш у лісі поруч із вовками й вивірками, приєднаєшся до опришківської ватаги й зазирнеш у світ героїчної минувшини Карпат. А головне, врешті дізнаєшся, звідки взялася Олексина Сила і чи зміг він її опанувати.

"Абетка" Ірина Рутило (видавництво "Каламар")





Абетка — це та книга, з якої починається усе: любов до читання, мови, до пізнання, до часу проведеного з найріднішими. Тому цю першу книгу дитини обирають з особливим трепетом. Ми створили таку Абетку, яку навіть дорослий передивиться з першої сторінки і до останньої! Бо вона справді вражає! Чому? Читайте далі!

1. Об’ємні літери можна не лише читати, а й відчути пальчиками. Цей підхід є першим кроком до відчуття мови в майбутньому.

2. Розвиток дрібної моторики — книга ніби запрошує малюків торкатися і обмацувати сторінки з усіх сторін.

3. Несподівані сміливі образи до кожної літери, які створила чудова дизайнерка Ірина Рутило. Ними захоплюються наші маленькі читачі і їхні батьки.

4. Кожен розворот сповнений витонченого гумору і прихованих сенсів, які потішать навіть дорослих.

5. Надзвичайно якісне, цупке видання змалку привчатиме до гарних книг.



"Диводрім і Піжамна Пані" Іра Бова (дитяче арт-видавництво "Чорні вівці")





Батьки маленької Ясі поїхали у справах. Дівчинка не хоче лягати спати, бо дуже за ними сумує. Щоб онука заснула, дідусь пригадує легенду зі свого дитинства про чарівника Диводріма, який уміє літати, бути невидимим і навіть здійснювати потаємні бажання. Але познайомитися з ним можна тільки уві сні. Яке бажання загадає Яся? Куди помандрують вони з Диводрімом? І як дізнатися, чи все це насправді?

"Казки для Елізи" Олександр Гаврош (видавництво "НК-Богдан")





Мила Елізо! Пам’ятаєш, як ми читали ці казочки вголос, закутавшись у картату ковдру?Ти супилася, зітхала, морщила свого кирпатого носика, але найчастіше сміялася. Я їх писав для тебе, бо не мав відваги виповісти всього, що лежало на моєму бентежному серці. Тому переливав свої почуття в різні історії. У кожній із них ти знайдеш себе. Сподіваюся, що ця книжка коли-небудь потрапить тобі до рук, і ти згадаєш квітучий гай, опале листя, перший сніг чи свого сірого котика… Дякую тобі, що ти була.Дякую тобі, що ти є і будеш – у моєму неповторному баченні світу. Твій автор.

"Білий вовк на чорному шляху" Надія Гуменюк (видавництво "НК-Богдан")





Не думав, не гадав герой цієї книжки, яка цікава мандрівочка йому, звичайному школяреві Маркіянові Козаченку, пахне. Та якось зі старовинного портрета, який висів у його кімнаті, зіскочив козак Мамай. І закрутилося-завертілося. Спочатку Маркіян потрапив у паралельний часовий коридор України, тоді – на Запорізьку Січ, а звідти – аж до Берестечка. Впродовж цієї подорожі стільки пригод на його кмітливу голову випало, що тільки встигай: і дивуватися, і від куль та шаблюк ухилятися, і з підземелля древнього замку вибиратися, і таємницю книги ченця Луки відкривати, і навіть самого гетьмана Хмельницького визволяти. Але коли поруч вірні друзі, все можна здолати. А заодно – і самому на краще змінитися. Тепер Маркіян добре розуміє, що означають слова: "Козак не боїться ні хмари, ні чвари".

"Зустріч на Босому мості" Надія Гуменюк (видавництво "НК-Богдан")





Якби не Радик Буслик та рудий Боніфацій, то, цілком ймовірно, це таємниче підземелля у передмісті ще й досі ховало б від людей скарб, захований у ньому багато років тому. Але ж і кіт, і хлопчик та його друзі — такі непосидючі, кмітливі й допитливі! Та й сміливості їм не позичати. Бо, погодьтеся, далеко не кожен насмілиться спуститися у підземелля, де не лише цікаво, але й дуже небезпечно. Весела пригодницька історія, написана Надією Гуменюк, не залишить байдужими маленьких мрійників і шукачів пригод.

"Марусині важливі справи" Саша Войцехівська (видавництво "Наш Формат")





Ця книжка — про маленьку дівчинку Марусю, яка ще живе у мами в животику. Вона пізнає світ зі слів і рухів мами, з голосу й доторків тата, з розмаїтих довколишніх звуків, які іноді дивні, але дуже-дуже цікаві... А тоді стається диво народження і диво відкриття світу! Це книжка про трепетне очікування, перше спілкування з малюком, коли він чивона ще у животику в мами. Та навіть там у дитятка вже дуже багато важливихсправ: познайомитися з татом, світлом, теплом, доторками, побавитися в першіхованки і буцанки, показати характер. А згодом настає момент такої очікуваної першої зустрічі і ще сотні різного уперше: знайомство з рідними, перші нові страви, перші протести, перші доторки до середовища і перші "вау!"

"Я і монстрик Жоржик. Як бути здоровим" А. Ю. Варнавська (Видавнича група "Основа")





Жоржик — герой цієї книги, веселий і компанійський монстрик. Він розповідає зрозумілою мовою про важливі речі: чому важливо товаришувати, допомагати мамі, як дбати про здоров’я та безпеку.Повчальні розповіді, корисні поради монстрика і барвисті ілюстрації зацікавлять вашу дитину і допоможуть їй набувати корисних навичок, зокрема — дружно гратися і спілкуватися.Для читання дорослими дітям 3—6 років.

"Діно-мама. Книга важливих роздумів перед сном" Міла Ярошевич (Видавнича група "Основа")





Діно-мама — це казка-історія яка вчить дитину пізнавати світ у формі гри, приміряючи ролі й моделі, впізнаючи себе у персонажах та відповідаючи на запитання. Ця казка допомагає приймати і любити свій світ, а тому це книга — про справжність, а не ідеальність.Діно-мама — не тільки для малюків. Це історія мами і її великої-маленької сім’ї, у якій легко впізнати свою. Бути мамою — великий дар і велика відповідальність Кожна мама повинна знати, чому так важливо об’єднувати сім’ю , робити щось разом, приймати кожного таким, яким він є, помилятись, але не здаватись і цінувати кожнісіньку мить. Діно-мама — це запрошення у світ дитинства, який особливо прекрасний тим, що тут можливе все.

"Думай сам! 10 крутезних способів навчити дитину мислити критично. 4 — 5 років" Вікторія В’юнник, Ганна Новик (Видавнича група "Основа")





Ви бажаєте, щоб ваша дитина:

Мала власну думку та могла її аргументувати.

Розпізнавала реальні факти та фальшиві твердження.

Самостійно робила вибір, ухвалювала рішення та брала відповідальність за свої вчинки та слова?

А можливо вас турбує думка про те, що дитина може стати жертвою маніпуляції та насадження чужої позиції й міркувань? Наша книга — відповідь на ваші сподівання! За допомогою простих запропонованих технік, крок за кроком, ви сформуєте перший міцний фундамент навичок 4К — критичне мислення, креативність, комуніктивність, уміння роботи у команді. Вони є надважливими, що входять у ТОП-10 навичок сучасної успішної людини XXI сторіччя.

Книга має на меті допомогти батькам поступово та ненав’язливо ввести дитину в сучасний інформаційний світ, простими вправами підготувати її, створити основу для розвитку та навчання.

Цей унікальний посібник створено мамами, які мають на двох шестеро дітей. Обидві мами понад 20 років працюють із дітьми дошкільного віку, безперервно навчаються самі й навчають тисячі педагогів України методів та прийомів роботи із сучасними дошкільниками. Вони уподобали методи навчання дітей через ігри й залюбки діляться своїми творчими знахідками з батьками та педагогами.

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"Ляказочки" Ірен Роздобудько (видавництво "Наш Формат")





Жила собі дівчинка Софійка. Їй було три роки. Одного разу мама повела Софійку помилуватися ялинкою. Але дівчинка не захотіла — вона закапризувала і тільки й повторювала: "Хочу булочку! Хочу булочку!" І тоді до неї прийшла Велика Булка...Кожна дитина любить іноді повередувати, покапризувати, накапостити, буває злюкою, боїться темряви, не хоче прибирати за собою іграшки – і ще багато всього... Знаєте, як це подолати? Дуже просто: почитайте своєму малюку веселі, збитошні, дуже несподівані ляказочки популярної письменниці Ірен Роздобудько. І ви побачите, що ваша дитина дуже легко впізнає себе в різноманітних "страшних" ситуаціях, які сама пережила. І впевниться, що насправді все зовсім не страшно, а навпаки – весело!

"Кузя, Зюзя і компанія" Всеволод Нестайко (видавництво "Наш Формат")





Комарик Зюзя був дуже непосидючий. Вважав, що сам усе знає і що слухняні діти нічого в житті не досягають, а досягають лише неслухняні. І ось комариний дитсадок вийшов на прогулянку – а Зюзя відбився від гурту й подався шукати пригод. І, звісно ж, влип у першу-ліпшу павутину...Видання є унікальним поєднанням загальновизнаної класики і сучасного креативного мистецтва. На дивовижних казках незмінно популярного Всеволода Нестайка виросло вже не одне покоління українських дітей, – а вони досі важливі й актуальні, мов щойно написані! Ефектне, сучасне художнє оформлення Надії Кушнір надає по-справжньому "нового дихання" класичним казкам.

"Загублені в таборі" Настя Музиченко (видавництво "Наш Формат")





Матвій і Мія їдуть відпочивати в гірський табір. Свіже повітря, дискотеки, квести та інші розваги — усе як завжди в таких таборах. Та лише доти, доки Матвій випадково не дізнається про містичну, ба навіть моторошну історію, яка сталася тут кілька років тому. А такі історії, як відомо, мають звичку повторюватися — і ось наші герої опиняються в епіцентрі подій...

"Принцеса-блогерка" Олег Чаклун (видавництво "Наш Формат")





Валерія — щонайсправжнісінька принцеса. Вона дочка короля й королеви, мешкає в замку і веде світське життя. Та водночас Валерія — щонайсправжнісінька блоґерка, яка не лише задумує різноманітні пустощі й капості, не лише втілює задумане в життя, а й розповідає про це всім у своєму блозі.Як поцупити пиріжки з королівської кухні, доки вони ще гарячі, а отже, найсмачніші? Як перехитрити лакея, обвести довкола пальця замкову сторожу, ба навіть подружитися зі страшним тролем і перетворити його на помічника в скоєнні пустощів? Усе це й бага¬то інших різноманітних лайфхаків — у неймовірно веселій книжці Олега Чаклуна "Принцеса-блоґерка".

"Третій сніг" Іван Андрусяк (видавництво "Наш Формат")





Ця книжка — нова казка про лісову школу (навіть не одну) і її кмітливих,пустотливих і до всього цікавих учнів. А водночас ця книжка — хвацько"закручений" дитячий детектив зі справжнім злочином (навіть неодним) і справжнім розслідуванням, яке веде неймовірно розумний іхижий учитель. Але й цього мало — бо "Третій сніг" також про те, як реагують сучасні діти на гострі, актуальні, болісні проблеми в житті нинішньої України… Насправді ж це історія про добро і зло, співчуття і жорстокість, радість і горе, сміх і сльози — себто про все те найважливіше, що в житті завжди поруч і про що неодмінно треба говорити з дитиною. Але не просто говорити, а відповідально,доступно, з добром і любов'ю.

"Ліхтарники" Олександра Дорожовець (видавництво "Наш Формат")





Кіт Мартин живе на околиці міста в старому дерев’яному будинку. Він дуже любить спостерігати за тим, що відбувається в нього за вікном, і засинати під розміренийтанок кольорових вогників світлофора. Отак, спостерігаючи, одного разу він дізнається велику таємницю про те, хто наглядає за тим, щоб вогні горіли і в місті був лад...Але коли випадають величезні сніги й хуртовина "заліплює очі" світлофорам і ліхтарям — світ зупиняється, адже ніхто не регулює руху людей і машин, а вночі місто накриває безпросвітна темінь. І тоді кіт Мартин мусить поділитися своєю таємницею з другом — адже навіть таємниці іноді буває потрібна допомога!

"Морськосвинський детектив" Іван Андрусяк (видавництво "Vivat")





Коли стаються таємничі злочини, усі тварини з довколишніх будинків, ба навіть ті, що живуть на вулиці, неодмінно звертаються до морського свина — детектива Жерара. Однак він знаний ласун, тож береться за справи тільки за умови смачненького гонорару.Разом із Жераром ти дізнаєшся, хто поцупив котячий сніданок, тікатимеш від голодних хижаків, з’ясуєш геть усе про невідоме страшидло, яке лякає добрих тварин, досліджуватимеш темні закапелки й боротимешся зі страхами, а найголовніше — навчишся миттю ловити зловмисників, застосовуючи дедукцію й логіку.

"Королівське пограбування" Сергій Свириденко (видавництво "Наш Формат")





Принцеса Нікусяка, гуляючи в королівському саду, випадково наступила на ногу стоніжці. Розлючена стоніжка вимагає за це "сто тисяч мільйонів" компенсації. Але грошей у королівстві катма, а легковажний король ліпить із боргового листа паперовий літачок і запускає його у вікно палацу. І тоді стоніжки захоплюють у полон принца й двох принцес — і починається весела катавасія!Смішнюча, аж реготнюча повість-казка Сергія Свириденка "Королівське пограбування" сподобається як дівчаткам, так і хлопчикам. Та й батьки знайдуть у нібито невимушених дитячих жартах багато дорослої мудрості.

"Пригоди на острові Клаварен" Ірен Роздобудько (видавництво "Наш Формат")





Вирушаючи в подорож малесенькою річкою, слід бути особливо обережними, якщо на ній є старезна дамба. Бо в дамбі, можливо, є печера... А в печері щонайсправжнісінька часова діра...Що чекає на допитливих п’ятикласниць, юних шукачок пригод Клаву й Рено? Безлюдний острів, який можна назвати своїми іменами, ночівля у кроні дерева, а насніданок — черепашача яєчня під кокосовим соусом... Та це ще не все. Адже до безлюдних островів нерідко навідуються пірати — і тоді стає по-справжньому небезпечно.

"Три казкові повісті" Сашко Дерманський (видавництво "Наш Формат")





У цю книжку ввійшли три казкові повісті одного з найпопулярніших сучасних українських дитячих авторів Сашка Дерманського: "Король буків, або Таємниця Смарагдової Книги", "Царство Яблукарство" і "Танок чугайстра". Їх вирізняють карколомні сюжети і таємничі пригоди, дивовижні персонажі і сміливі рятівники Добра (бука Гаврик, дракониця Джульєтта, лепрехун Шмигун і народ яблукарців, зворушливий чугайстер, мудрий мольфар і чарівні нявки, Натан і Джо, Іванко, Лілька й Васько) та фірмовий гумор автора. А лейтмотивом усіх цих творів є мудрий заклик "Бережіть зернятка ваших душ!"

"Делфі" та чарівники" Валерій Пузік (видавництво "АССА")





Сучасна Одеса. На танкер "Делфі" здійснили напад три дракони. Вони дихають вогнем і туманом та ладні от-от знищити все на своєму шляху. Протистояти їм може восьмирічний Орест. Він щойно дізнався, що обраний чарівником. Тепер на хлопчика чекає безліч випробувань. Чи допоможуть Оресту книжка і медальйон, які дала йому чайка? Та чи вистачить юному чарівникові мужності кинути виклик Чорному дракону й врятувати місто від знищення і забуття?

"Таємне життя Рудика" Таіс Золотковська (видавництво "Ранок")





Жила собі кішка. Звали її не Маркіза, не Принцеса — просто Рудик. Кішка-бешкетуха завдавала чимало клопоту всій родині. Та чи насправді від неї не було жодної користі? Здається, що улюблена справа Рудика — дрімати на траві під черешнею. Але тільки-но щось трапляється, кішка вже поспішає на допомогу. Справжній супергерой із пухнастою мордочкою та гострими кігтями! У теплій дотепній історії Таіс Золотковської добро й піклування врешті винагороджуються, а дружба стає найціннішим подарунком. Доповнюють книгу теплі ілюстрації Марії Рудик.

"Білченя, яке шукало свою справу" Юліта Ран (видавництво "Ранок")





Що робити білченяті, якому набридла родинна справа — ховати горіхи? Дуже просто: обрати іншу! Для цього рішучому Туррі знадобиться попрацювати поштарем, будівником, порадником і багато ким ще. Лише після цього білченя знайде справу, що припаде йому до душі.

"Совеня, яке водило на прогулянки луну" Єва Сольська (видавництво "Ранок")





Як припинити боятися темряви і стати сміливим, якщо ти — маленьке боязке совеня? Усе просто. Варто знайти того, хто боїться більше за тебе, і водити його на прогулянки. Зворушлива казка допоможе дитині набути упевненності у собі й покаже, що будь-який страх можна здолати.

"Про трьох відважних лицарів" Анна Третяк (видавництво "Ранок")





Одного разу троє відважних лицарів — чи лицарок? — вирушили на пошуки пригод… Гадаєте, це було дуже давно? Аж ніяк. Можливо, це відбувається просто зараз! Оповідка Анни Третяк — про уяву та гру, завдяки яким діти — і дорослі! — умить можуть стати ким завгодно: астронавт(к)ами, приборкувач(к)ами динозаврів, дослідника(ця)ми нових земель, лицарями й лицарками. І не обов’язково вирушати на пошуки пригод світ за очі, адже уява може перетворити на захопливу пригоду навіть звичні події.

У другому етапі кожен експерт номінації "Література для дітей" обере з цього списку п’ять книг-претендентів, які розставить по місцях за ранжуванням.

Відповідно:

I місце (5 балів)— переможець і далі

II місце (4 бали),

III місце (3 бали),

IV місце (2 бали),

V місце (1 бал).

Оргкомітет, шляхом підрахунку балів визначить 3 книги, які пройдуть в третій етап голосування.Ці твори-фіналісти будуть представлені на розсуд читачів у бібліотеках по всій Україні. Під час цього голосування і визначиться остаточний переможець.

Книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" заснована телеканалом "Еспресо" та підтримується ГО "Демфорум". Її презентація відбулася 18 травня 2017 року в рамках "Книжкового Арсеналу" в Києві.

Премія покликана відзначити найкращі українські сучасні літературні новинки року, підтримувати інтерес українців до читання книг вітчизняних авторів. Допомагати читачам обирати цікаві книжки, а видавцям знаходити шлях до читачів. Переможців Премії оголосять напочатку грудня 2021 року в ефірі телеканалу "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" та "Демфорум".