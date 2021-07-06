Оголошено Довгий список книг 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" у номінації "Література для дітей" (третя частина)

Після цього були сформовані Довгі списки книг для конкурсу у трьох номінаціях: "Література для дорослих", "Література для підлітків" та "Література для дітей". Бажаємо успіхів літературним творам на черговій сходинці книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021".

До другого етапу в Довгий список книжок у номінації "Література для дітей" потрапило 79 книжкових новинок від 16 видавництв.

"У пошуках зимового сну" Руменко Тетяна (видавництво "Мушля")





Квіточка — маленька бура ведмедичка. Вона впевнена, що світ влаштований заради затишку і щастя тварин. Але настала зима, і спокійне життя мешканців "Реабілітаційного центру для бурих ведмедів" наповнилося тривогою — хтось вкрав у ведмедиків сон. Квіточка вирішила відшукати його і з’ясувати, хто ж злодій. Тож тепер на маленьку ведмедичку чекає довга мандрівка, несподівані зустрічі та багато відкриттів. Рушайте разом із нею — і дізнавайтеся, куди ж подівся зимовий сон ведмедиків та як його повернути!

"Фирк — супер'єнот" Руменко Тетяна (видавництво "Мушля")





Фирк — буркотливий і хитрий єнот-одинак, який звик піклуватися лише про себе та вести злодійкуватий спосіб життя. Та якось Фирка спіймали — і він опинився на хутровій фермі, де зустрівся із багатьма іншими тваринками. Фирк будь-що прагне вибратися на волю. Та нові знайомства, новий досвід та деякі дуже неочікувані й страшні відкриття змусять пухнастого буркотуна не лише змінити своє ставлення до інших, а й здійснити вчинки, варті звання супергероя.

"Муся та Бабуся" Галина Кирпа ("Видавництво Старого Лева")





Нелегко живеться на вулиці котикам-безхатькам. Нема в кого згорнутися клубочком на колінах, нема кому заспівати муркотливої колискової чи з ким дивитися разом із вікна на дощ, натомість — холод, голод і мокрі босі лапки. Часом крихітне самотнє вуличне кошенятко може запримітити собі людину, з якою захоче прожити ціле життя. Так сталося і з маленькою Мусею, яка вибрала свою людину — Бабусю. Історію зворушливої дружби розповідає у своїй новій книжці відома письменниця і перекладачка Галина Кирпа.

"Місія "Порятунок": ведмеді" Євгенія Завалій ("Видавництво Старого Лева")





Маленьку ведмедицю Христю ловлять у лісі і змушують працювати в мандрівному цирку. Щоб Христя танцювала, її ставлять на гарячу платформу, тож вона змушена перебирати лапами під музику. Дресирувальник — жорстокий чоловік, він погрожує не дати ведмедиці їсти та часто б’є її, коли вона відмовляється танцювати. На щастя, до цирку приходять зоозахисники і звільняють тварин з жахливих умов. Христя потрапляє у притулок, де інші ведмеді, яких визволили з неволі, розповідають їй свої сумні історії. Багато хто з них уже не здатен повернутися до життя в дикій природі. Але це не про Христю. Адже в Карпатах її чекають мама і брат…

"Ківі Ківі" Мирослав Лаюк ("Видавництво Старого Лева")





Ківі народився в неволі, бо раніше птахолови упіймали його батьків у Новій Зеландії — на їхній батьківщині. І хоч Ківі — птах, та літати він не може. Але це не перешкоджає втекти йому із зоопарку. Адже в нього міцні ноги, і він надзвичайно прудкий. Життя на свободі може бути і веселим, і небезпечним. Ківі — перспективний футболіст, один із найкращих у команді птахів. Але чи вдасться йому з друзями перемогти в матчі команду щурів?

"Сміттєвоз Гарбі" Олена Ягубець (видавництво "Абрикос")





Сміттєвоз — найулюбленіша машина-іграшка багатьох малюків. Настільки улюблена, що дітлахи дали йому цікаве ім’я - Гарбі. Зі сторінок книги діти дізнаються, куди їздить сміттєвоз Гарбі впродовж дня, чи можно з ним товаришувати та чому важливо сортувати сміття.

"Смачна абетка" Марко Терен (видавництво "АССА")





Вчити літери українського алфавіту зі "Смачною абеткою" — і цікаво, і дуже смачно! Адже всі страви яскраві, корисні й такі рідні, бо їх готують усією родиною з посмішкою та любов’ю. Чудові ілюстрації малюк буде із задоволенням розглядати, а завдяки QR-коду зможе послухати, як гарні смачні вірші читають творчі матусі й татусі; а ще побачити, як, наче в казці, на сторінках оживають малюнки.

"Просто про науку. Як ми з’являємося на світ" Бушковська Наталія (видавництво "АССА")





Ця енциклопедія розповідає про найбільше диво світу — появу нового життя. Книга дає відповіді на найрозповсюдженіші дитячі запитання. Що відбувається після того, як тато і мама зустрічають одне одного? Як проходять пологи і що чекає на родину після народження дитини? Якими бувають новонароджені малюки і що вони відчувають?

Розділи книги:

- Як усе починається?

- Як проходять пологи?

- Після пологів.

- Грудне вигодовування.

- Безпліддя.

- Штучне запліднення.

- Усиновлення дитини.

- Якщо пара не хоче дітей.

- Тато і мама бувають завжди?

- Які бувають малюки?

- Що відчувають малюки?

- Чому ми народжуємося такими безпорадними?

Відкрийте дітям усі секрети народження!

"Куди і звідки" Романа Романишин, Андрій Лесів ("Видавництво Старого Лева")





У Всесвіті нічого не перебуває у стані повного спокою. Рух є природним: Земля, вода на ній, атмосфера, континенти, усі живі організми перебувають у безперервному русі. Ми ходимо, бігаємо, стрибаємо, повзаємо, пливемо, летимо. Ми мандруємо. Ця книжка — про рух і про мандри: не лише людей, а й тварин, рослин, вітру, води, нашої планети. Вона розповідає про подорожі заради торгівлі чи завоювання, про подорожі задля задоволення і відпочинку чи задля виживання, про наукові експедиції і паломництво. Про міграції, мапи, навігацію і, зрештою, про пошук свого власного шляху. Два слова, які подорожній найчастіше чує у мандрах, — це "куди" і "звідки". "Куди прямуєш?", "Звідки ти?". Ця книжка — візуальна й інтелектуальна мандрівка крізь тисячі років у пошуках відповідей на ці та ще багато інших запитань.

"Великий космічний апчих" Слава Світова ("Видавництво Старого Лева")





Маленька Веронічка не вміє чхати тихо. Через свій голосний апчих вона що не день потрапляє в нові курйозні пригоди: то рух усієї вулиці зупинить, то урок у школі зірве. Під час походу з батьками у зоопарк їй спадає на думку дотепна забава: а що, як полоскотати слонові п'ятки? Так можна і в космос залетіти! Але як повернутися назад на Землю до мами й тата?.. Про це тобі розкаже ця дотепна книжка-картинка Слави Світової з ілюстраціями Анни Ломакіної.

"Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник" Саша Кочубей ("Видавництво Старого Лева")





У твоїх руках — книжка два в одному.З одного боку — це дотепна повість Саші Кочубей про дівчинку Зо, яка вирішила стати популярною блогеркою. Зображати із себе зразкову інфлюенсерку зовсім не просто, коли улюблена іграшка твого пса — труси, а твій менший брат наставляє ріжки під час фотосетів і цупить твої лаки для нігтів. Чи вдасться Зо набрати мільйон підписників, ти дізнаєшся, прочитавши книжку.Якщо обернути книжку іншим боком, ти отримаєш інстащоденник для блогерів-початківців. Авторка ділиться великими і маленьками інстасекретами: як розробити блогерську стратегію, оформити шапку профілю, які фото публікувати, як знімати сторіз та прямі ефіри, як відрізнятися від інших блогів. Інстащоденник — це майже як шкільний щоденник, тільки веселіше: з уроками, але без оцінок і правил.

"Мирослава та інші з нашого двору" Ольга Купріян ("Видавництво Старого Лева")





"Мирослава та інші з нашого двору" — кумедна і щира повість для юних читачів письменниці Ольги Купріян про всі ті дива і перипетії, що трапляються з нами тільки в дитинстві, коли тобі десять і канікули — це ціле життя тривалістю в літо!Микита і Мирослава дружать, сваряться і знову миряться, вчаться заробляти свої перші гроші, вигуляючи песика баби Соні чи маленьку Злату, намагаються викликати Гумову Дупу... А ще проживають разом усі радощі та сум і вміють насолоджуватися малим — як-от клаптиком літака "Мрія" у небі!

"Де ти, Діно?" Олександра Орлова ("Видавництво Старого Лева")





Діна — сухопутна черепаха. Але разом зі своїм малим господарем вирушає в мандрівку до моря. Не дивно, що хлопчикові доводиться постійно розшукувати її, коли вони опиняються поза межами міського помешкання. А в пошуках йому допомагає улюблений дід Микола. Колись він був капітаном корабля, а тепер працює доглядачем маяка, тож він має багато цікавих історій та занять для онука. Дідусь та малий — двоє найбільших друзів. Спільно вони доглядають маяк, а на закінчення канікул хлопчик отримує від дідуся дивовижний дарунок, який цілий рік нагадуватиме йому про літо на березі моря — з дідусем та невгамовною Діною.

"Найщасливіше левеня" Олександр Шатохін ("Видавництво Старого Лева")





У спекотній Африці живе Левеня, яке мріє бути музикантом. Але Тато-лев проти, адже вважає, що Левеня має стати царем звірів. А для цього мусить навчитися грізно гарчати, а не грати і співати. Невже Левеняті доведеться відмовитися від власної мрії?

"Сем, без проблем" Оксана Лущевська ("Видавництво Старого Лева")





Сем ходить на бальні танці і навіть виборює відзнаки. Проте одного дня тато вирішує, що хлопець мусить стати справжнім бійцем — і записує його в секцію рукопашного бою. І тут починаються справжні пригоди. Чи зможе Сем вистояти супроти значно сильнішого противника? Чи знайде свою партнерку з танців Ангелінку? Ви дізнаєтеся про все, мандруючи сторінками цієї динамічної, сповненої гумору книжки.

"Любов, дідусь і помідори" Наталія Ясіновська ("Видавництво Старого Лева")





Тринадцятирічна Олеся мешкає з дідусем і бабусею та живе звичайним життям підлітки: ходить до школи, проводить час зі своїми найкращими подругами Інною та Аліною, поглядає на хлопців... Аж поки в один момент усе не змінюється.На заміну її улюбленому вчителеві літератури приходить молодий студент, а дідусь дівчинки раптово захворіває. Олеся лишається наодинці зі своїми переживаннями. Аж поки новий учитель не пропонує учням вести шкільний блог, куди дівчина звіряє свої почуття. Так, крок за кроком, її життя набуває нових і зовсім неочікуваних барв.

"Привид, який не міг заснути" Наталка Малетич ("Видавництво Старого Лева")





У покинутому будинку на околиці міста живе собі привид. Він страшенно самотній, оскільки довкола немає людей, яких можна було б навідати увечері. Загасити нічну лампу тому, хто заснув з книжкою, вкрити дитину ковдрочкою. А потім, повернувшись додому, солодко спати цілісінький день. Привид втратив сон, відколи усі його сусіди виселилися. Проте одного разу все змінюється. Адже в будинок-з-привидом переїздить молода сім’я з дівчинкою…

"Великодня історія" Наталка Малетич ("Видавництво Старого Лева")





Йона — звичайний хлопчик із незвичайною долею. Діти на вулицях Капернаума дражнять його Знайдою, адже виховує хлопця літня вдова, яка знайшла його маленьким на березі Генісаретського озера. Йона хоче бути рибалкою, як і більшість чоловіків у його місті, а ще мріє про доброго батька — такого, як Ісус. Хлопчик навіть не може собі уявити, що невдовзі на Учителя чекають важкі випробування... "Великодня історія" запрошує читачів помандрувати в часі до витоків християнства, коли Ісус жив і проповідував у Капернаумі, а Йона, найімовірніше, був серед тих, хто слухав Учителя і жив, наслідуючи Його вчення.

"Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляна Чуба (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")





Кролик Паштет і ведмедик Мед — сердечні приятелі. Паштет — вправний кухар, який має чутливе до краси серце, а Мед — вдячний гурман, що носить за плечима рюкзак із сімейними реліквіями. На мотоциклі Хумасі друзяки мандрують світом — Франція, Карпати, пів­острів Зелених... Попереду в них — безліч пригод — іноді кумедних, а часом і жаскеньких. Стривайте, ось уже знову затарахкотів мотоцикл... Гайда за ними, за цими невгомонними вітрогонами, про яких так чудесно написала талановита молода письменниця Уляна Чуба.

"Там, де блукають сни" Ростислав Попський (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")





Нова книжка "Там, де блукають сни", яку намалював і написав провідний український ілюстратор Ростислав Попський, запрошує малят від 2 до 102 у світ дитячих снів…

"Пароплави і кити" Григорій Фалькович (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")





Це книжка нових і найновіших віршів класика сучасної української дитячої літератури Григорія Фальковича. Яке щастя, що десь поряд з нами живе і активно творить цей неймовірний поет — мудрець, дотепник, жартівник і ніжний лірик, чиї дивовижні вірші запам’ятовуються майже з першого прочитання! Проілюстрували книжку двоє блискучих молодих митців — Яна Гранковська та Ростислав Попський.

"Велика ілюстрована книга казок. Том 2" Упорядник Іван Малкович (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")





Казки українських та іноземних письменників з малюнками провідних українських ілюстраторів. Упорядкування та загальна редакція Івана Малковича.

"Як зліпити сніговика" Оленка Бугренкова (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")





Двоє нерозлучних друзів кролик Ронні і жучок Кука шукають нових пригод. Минулого разу вони ледве не дісталися до Місяця, а тепер вирішили зліпити сніговика. І це їм вдалося на славу, але... А про "але" та все інше ти довідаєшся, коли прочитаєш цю пречудову книжечку Оленки Бугренкової.

Це другий томик із серії про Ронні та Куку.Книгу створено з легкого високоякісного картону, який витримає читання і бурхливе розглядання найактивнішої малечі ;)

"Панда любить мандрувати" Леся Мовчун ("Видавництво Старого Лева")





Мандруючи сторінками поетичної збірки Лесі Мовчун, діти заприятелюють з її героями — пандочкою, їжачками, слониками, білими ведмедями, равликами і песиком-вихвалякою, яких з любов'ю намалювала ілюстраторка Наталія Олійник. Кожен вірш у книзі — це ще й чудова мовна гра: тут є і скоромовки, і лічилки, і віршики-безконечники, завдяки яким можна розвивати мовлення дитини і тренувати її пам'ять. "Панда любить мандрувати" — незамінна книжечка для веселого сімейного читання.

"Швидконіжка і дуже велосипедна пригода" Юрій і Тетяна Гайдай (видавництво "Yakaboo Publishing")





Олесь живе в містечку біля гір. Він часто дивиться на них здалеку і мріє поїхати туди на своєму велосипеді. Зрештою Олесь вирушає у мандрівку разом із татом — пілотом рятувального гелікоптера. Кого ж вони там зустрінуть і яку таємницю розкриють? Хто такі "швидконіжки" і як стати одним із них?

"Швидконіжка і дуже велосипедна пригода" — це історія про дитинство і дорослішання, про стежки в горах і в житті. І про те, який різноманітний світ. Особливо, коли ти — на велосипеді! Художня оповідь доповнена цікавими пізнавальними вставками. Маленькі та великі читачі довідаються про особливу хромольку і магічний герметик, навчаться відрізняти міський велосипед від гірського і з’ясують, як підготуватися до двоколісної подорожі. Автори книжки — Юра і Таня — хоч і не професійні велосипедисти, проте обожнюють ровери і змалку привчають своїх дітей до двоколісного транспорту.

"Непосидючка, який любив бігати" Олеся Кешеля-Ісак (видавництво "Yakaboo Publishing")





Книжка увійшла до короткого списку премії "Дитяча Книга року ВВС-2020. Дебют року в прозі" за результатами рейтингу "Топ БараБуки".Це весела і зворушлива історія для дітей про біг, любов, дружбу, підтримку, про пізнання себе та навколишнього світу. Головний герой Тео не вміє сидіти на місці і найдужче любить бігати. Точнісінько, як його мама, для якої біг – невід’ємна частина життя. Тео знає багато про бігунів, та все ж, коли він готується взяти участь у дитячому забігу, в його голові зринає безліч запитань. Що потрібно для того, аби стати чемпіоном? Як навчитися завжди бути першим? А головне – як і коли відкрити мамі свою таємницю, яка пояснить, чому ж він такий "непосидючка"?..Окрім художньої оповіді у книжці є пізнавальна інформація: як харчуватись юним бігунам, як вибрати зручні кросівки, що таке пульс і чому важливо його вимірювати, що таке марафони, півмарафони й дитячі забіги та як узяти у них участь.А ще кожен юний читач, який прочитає книжку до кінця, гарантовано отримає медаль.

У другому етапі кожен експерт номінації "Література для дітей" обере з цього списку п’ять книг-претендентів, які розставить по місцях за ранжуванням.

Відповідно:

I місце (5 балів)— переможець і далі

II місце (4 бали),

III місце (3 бали),

IV місце (2 бали),

V місце (1 бал).

Оргкомітет, шляхом підрахунку балів визначить 3 книги , які пройдуть в третій етап голосування.Ці твори-фіналісти будуть представлені на розсуд читачів у бібліотеках по всій Україні. Під час цього голосування і визначиться остаточний переможець.

Книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" заснована телеканалом "Еспресо" та підтримується ГО "Демфорум". Її презентація відбулася 18 травня 2017 року в рамках "Книжкового Арсеналу" в Києві.

Премія покликана відзначити найкращі українські сучасні літературні новинки року, підтримувати інтерес українців до читання книг вітчизняних авторів. Допомагати читачам обирати цікаві книжки, а видавцям знаходити шлях до читачів. Переможців Премії оголосять напочатку грудня 2021 року в ефірі телеканалу "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" та "Демфорум".