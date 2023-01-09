Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики - IFFHS.

Карло Анчелотті, який минулого сезону привів "Реал" до перемоги в Лізі чемпіонів, набрав 245 балів та виграв у опитуванні втретє.

Італієць суттєво випередив іспанця Хосепа Гвардіолу з англійського "Манчестер Сіті", який отримав 45 балів. Третім із 40 очками виявився марокканець Валід Реграгі, який виграв із "Відад Касабланкою" африканську Лігу чемпіонів.

Реграгі, який також очолює національну команду Марокко, виявився третім і в опитуванні серед тренерів збірних. Другим із 45 пунктами став головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам. Переміг Ліонель Скалоні, який привів Аргентину до перемоги у чемпіонаті світу та набрав 240 балів.

7 січня головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам продовжив контракт з національною командою до 2026 року.

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