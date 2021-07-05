Оголошуємо конкурс на 20 посад дипломатів з питань торгівлі, - Кулеба

Про це він сказав під час форуму "Україна 30", передає Еспресо.TV.



"З вересня 2020 року ми оголосили загалом 133 відкритих конкурси та добори на посади в системі органів дипломатичної служби. 82 переможці конкурсів вже приєднатися до нашої команди. Я запевняю, що МЗС відкрите для кожного хто поділяє наші цінності - патріотизм, професіоналізм, порядність", - сказав Кулеба.



Також він заявив, що МЗС оголошує конкурс на 20 посад дипломатів з питань торгівлі та інвестицій в посольствах по всьому світу від Сенегалу до Великобританії, від Латинської Америки до Південно-Східної Азії.

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