Оголосити "Єдину Росію" терористичною організацією, - політолог Антонюк про вступ ватажків "ЛДНР" Пасічника і Пушиліна до правлячої партії РФ

Таку думку він висловив у програмі "Коментар з Анжелікою Сазоненко" на Еспресо.TV.



"Хтось вірить в успіх "нормандського" формату? Справа політиків і дипломатів цей процес підтримувати, розуміючи, що він безперспективний від слова зовсім. Ми ж чітко розуміємо мотиви Росії і наші мотиви, вони не збігаються. В Москві відбувся з'їзд партії "Єдина Росія", де головам терористичних організацій - Пушиліну і Пасічнику, (експрезидент РФ, - ред) Дмитро Медвєдєв вручив партійні квитки", - заявив Антонюк.



Він висловив свою думку, що це може значити.



"Росія, де-факто визнала свою терористичну та військову присутність не лише на рівні держави, а як представництва партії влади. Це означає, що Росія вже забила на всі аргументи. І хтось з міністрів ("нормандського" формату, - ред) задасть питання Лаврову: "Як ви це поясните?". Ви там присутні, нема громадянської війни. Вся ваша стратегія іде до біса, тому що там присутні ваші партійці. Після такого епізоду, у когось можуть бути ілюзії?", - сказав Антонюк.



Політолог вважає, що Росія повинна нести повністю відповідальність за дії в ОРДЛО.



"У даному випадку, умова є одна - ви порушили Мінськ. А якщо Пушилін і Пасічник з'явились там не вчора і тепер є членами вашої партії, то ви тепер повинні нести відповідальність як держава і як

партія. І найкращий спосіб - коли проти партії "Єдина Росія" введуть санкції за терористичну діяльність і оголосять терористичною організацією", - підсумував Антонюк.

Ватажкам бойовиків на окупованому Донбасі Денису Пушиліну та Леоніду Пасічнику вручили партквитки панівної у РФ партії "Єдина Росія".

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