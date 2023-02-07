Про це під час онлайн-конференції під егідою впливового брюссельського аналітичного Центру європейської політики розповів генеральний прокурор Андрій Костін, передає Укрінформ.

"Зараз ОГП веде розслідування за трьома головними напрямками: злочин агресії, злочин геноциду та воєнні злочини. Безперечно, ведення агресивної війни призводить до воєнних злочинів та до масових звірств, це визначається як головний міжнародний злочин, який зосереджує у собі всі інші злочини, - і це є цитата з документів Нюрнберзького трибуналу", - наголосив генпрокурор.

Він зауважив, що головним доказом злочину агресії є дії Путіна, як президента РФ та головнокомандувача її збройних сил, який 24 лютого 2022 року віддав наказ на воєнне вторгнення в Україну, і продовжує свої злочинні вчинки.

"Це злочин лідерства, який тягне за собою інші міжнародні злочини. Тож головні підозрювані у цьому злочині – політичні та військові керівники кремлівського режиму, які планували, готували, організовували та виконували цей акт агресії", - пояснив Костін.

Генпрокурор зазначив, що з першого дня вторгнення російські загарбники почали застосовувати гібридні засоби війни проти мирних міст, де головною ціллю були обрані цивільні люди. Саме вони стали жертвами невибіркових обстрілів житлових районів, та багатомісячної облоги міст і селищ, де окупанти штучно створювали жахливу гуманітарну ситуацію. Ця тактика терору проти мирного населення України набула розвитку в жовтні, коли війська РФ почали цілеспрямовано знищувати цивільну критичну інфраструктуру, з метою залишити людей без світла та води перед зимовими холодами.

"Тиждень тому ми бачили, як Росія спрямувала чергову ракетну атаку проти мирних міст України. Немає сумніву, що ці навмисні атаки є частиною терористичної тактики, метою якої є залякування населення, щоб паралізувати Україну", - зауважив Костін.

Ще один жорстокий вимір цієї війни, за словами генерального прокурора, - поводження росіян із цивільним населенням на окупованих територіях: убивства, тортури, сексуальне насильство. Поховання, виявлені у багатьох визволених містах, підтверджують масовий характер цих злочинів.

Третя група злочинів стосується заперечення самої національної ідентичності українців. Російські загарбники намагаються змінити демографічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях, шляхом насильницької депортації та переміщення населення, у тому числі дітей (на цей день установлено близько 16 тисяч таких випадків), додає Костін.

Наразі в ОГП зареєстровано понад 66 тисяч випадків воєнних злочинів: від невибіркових обстрілів мирного населення до застосування тортур та сексуального насильства.

"На жаль, масштаби цих злочинів є дійсно руйнівними. Кількість спричинених ними смертей серед цивільного населення вже перевищує 9 тисяч, включаючи понад 460 дітей. Кількість цивільних людей, що отримали поранення, перевищує 12 тисяч, з них понад 900 – це діти. Тож наше головне завдання - забезпечити відповідальність за скоєння цих міжнародних злочинів, і на рівні не лише конкретних виконавців, російських військових, а й тих, хто віддавав їм накази та організовував це злочинне вторгнення та акт агресії", - наголошує він.