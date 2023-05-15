Огризко: у західних політиків відбувся кардинальний злам свідомості щодо України, і Шольц не є виключенням
Підтримка України та заяви західних політиків щодо неї останніми днями вказують на те, що в країнах Європи, зокрема в Німеччині, багато що змінилося
Таку думку висловив міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. дипломат Володимир Огризко в інтерв'ю Юрію Фізеру в етері Еспресо.
Відповідаючи на питання щодо того, чи відійшли в далеке минуле переговори з Путіним, Огризко зазначав, що є очевидними декілька речей.
"Перша річ полягає в тому, що справді відбувся кардинальний злам свідомості європейських політиків. І Шольц у цьому плані не є виключенням, а навпаки, мені здається, є найкращою ілюстрацією того, що політики повинні дивитися на реалії, а не слідувати своїм дуже часто заскорублим концепціям", - сказав він.
За словами ексміністра, зміна в політиці Німеччини є найкращим свідченням того, що зараз розумні політики самі змінюють концепції, якщо ті не працюють. Такою, на його думку, є концепція соціал-демократичної партії, яка сформована за часів Віллі Брандта.
"Це його нова східна політика Німеччини щодо СРСР ще тоді, коли він не хотів бачити того, що відбувається за тою залізною завісою, коли він не хотів бачити того, що роблять в СРСР із дисидентами, що Радянський Союз - це тюрма народів і таке інше. І до того, що Шольц каже, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно, і справді проголошує речі, які ще рік тому були абсолютно неможливим. "Слава Україні!" від німецького канцлера - це ознака того, що в Німеччині справді багато чого змінилося. Це великий позитивний плюс", - підсумував Огризко.
- 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференція з президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що допоки Росія не виведе свої війська з території України - не можна обговорювати мир.
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