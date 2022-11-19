Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В морі помірний шторм, а значить імовірне посилення мінної небезпеки. Водночас загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними", - пише "Південь".

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з 7 кораблів, які маневрують вздовж узбережжя Криму.

На бойовому чергуванні залишається 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".

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