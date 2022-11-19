Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані", - пише "Південь".

Базу росіян зруйновано. Відомо про 7 мертвих рашистів та 2 знищених одиниці автобронетехніки.

У п'ятницю, 18 листопада, російський агресор з РСЗВ і танків вдарив по житлових кварталах Херсона.

19 листопада оперативне командування "Південь" відзначило, що російські окупанти на лівобережжі Херсонської області облаштовують оборонні рубежі із заглибленням в східному напрямку.

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