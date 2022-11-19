ЗСУ знищили базу росіян на Кінбурнській косі. Звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані
Українська артилерія знищила базування російських окупантів на Кінбурнській косі, звідки загарбники обстрілювали Дніпро-Бузький лиман
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані", - пише "Південь".
Базу росіян зруйновано. Відомо про 7 мертвих рашистів та 2 знищених одиниці автобронетехніки.
- У п'ятницю, 18 листопада, російський агресор з РСЗВ і танків вдарив по житлових кварталах Херсона.
- 19 листопада оперативне командування "Південь" відзначило, що російські окупанти на лівобережжі Херсонської області облаштовують оборонні рубежі із заглибленням в східному напрямку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.51
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе