ОК "Захід" показало кадри з Іванкова Київської області, яке пережило окупацію росіян

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Оперативного командування "Захід".



Якраз саме там розташований монумент "Яйце життя" - бетонна скульптура.



"Споконвіку, у християнстві яйце було символом надії та воскресіння, родючості землі - світотворчим початком всього на світі. Тому "Яйце життя", розташоване за 25 км від Чорнобильської зони відчуження, стало символом відродження того, що відбулося після чорнобильської катастрофи", - йдеться у повідомленні.



Відтак саме із зони відчуження ворог атакував підрозділи ЗСУ, а "Яйце життя'' так і залишилось неушкодженим.



"Воно "вистояло" разом із нашими захисниками міста, і вдруге стало символом життя та відродження. Символом нашої перемоги!", - додали в ОК "Захід".



Раніше ОК "Захід" показало відео тренувань та вдосконалення навичок боротьби з окупантами коломийських "Едельвейсів".