ОК "Захід" показало кадри з Іванкова Київської області, яке пережило окупацію росіян
У передмісті Києва тривали запеклі бої з ворогом, який намагався знищити все на своєму шляху. Найгарячішим місцем зіткнення стала кільцева дорога поблизу Іванкова, зазначили ввійськові та показали кадри місцевості
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Оперативного командування "Захід".
Якраз саме там розташований монумент "Яйце життя" - бетонна скульптура.
"Споконвіку, у християнстві яйце було символом надії та воскресіння, родючості землі - світотворчим початком всього на світі. Тому "Яйце життя", розташоване за 25 км від Чорнобильської зони відчуження, стало символом відродження того, що відбулося після чорнобильської катастрофи", - йдеться у повідомленні.
Відтак саме із зони відчуження ворог атакував підрозділи ЗСУ, а "Яйце життя'' так і залишилось неушкодженим.
"Воно "вистояло" разом із нашими захисниками міста, і вдруге стало символом життя та відродження. Символом нашої перемоги!", - додали в ОК "Захід".
- Раніше ОК "Захід" показало відео тренувань та вдосконалення навичок боротьби з окупантами коломийських "Едельвейсів".
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