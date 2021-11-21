Охоронець Київського медуніверситету виніс звідти ноутбуки, комп'ютери й акустичну систему

Шевченківський районний суд міста Києва призначивйому покарання у виді 4 років позбавлення волі, але звільнив від його відбуття з випробуванням. Жителю Сумщини доведеться компенсувати понад 320 тис. гривень нанесених збитків, передають Сумські дебати.

Причетність чоловіка до злочину довели правоохоронці, та і сам він визнав свою вину.

Той пояснив, що з літа 2020 року він працював охоронцем в ректораті Національного медичного університету, який розташований за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 13. Під час одного з чергувань оглядаючи підвальне приміщення, він знайшов сховище, до якого йому не дозволяли заходити, підібрав ключ до вхідних дверей, потрапив у середину, а там побачив різну комп`ютерну техніку.



У зв`язку зі скрутним матеріальним становищем він вирішив частину комп`ютерної техніки викрасти.



Вказав, що розпочинаючи з 10 січня 2021 року він під час своїх змін, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, виносив із підвального приміщення ректорату знайдену техніку.



Загалом за результатами усіх епізодів, він викрав сім ноутбуків, три комп`ютери-моноблоки та одну акустичну систему.



Викрадену техніку він в подальшому відносив до ломбарду. При цьому він не мав наміру викрадати їх усі, а кожного разу вважав, що робить це востаннє.





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