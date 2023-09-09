Охоронець-кінолог з кримської дачі Путіна утік до Еквадору

Командування не дозволяло йому звільнитися, а оскільки іноземне громадянство чи дозвіл га проживання закордоном є юридичною перешкодою для служби в ФСО, він вирішив піти у такий спосіб. Про це Брижатий розповів в інтерв'ю російськомовному телеканалу "Дождь" (Амстердам, Нідерланди), що вийшло сьогодні, 9 вересня 2023 року.

Українець по батькові, в минулому житель Камчатки Віталій Брижатий засуджує вторгнення РФ до України й вважає Крим окупованим. Причиною свого звільнення з ФСО називає небажання відправлятися на фронт й воювати проти українців.

На дачі Путіна в Оливі (інша назва - Верхня Мухолатка), що між Форосом та Сімеїзом, Брижатий, за його словами, перевіряв до допомогою службових собак подарунки, які привозили туди Путіну та його оточенню. Поруч з дачею російського президента також розташовані дачі Медведєва та голови ФСБ Бортникова, тож там часто гостоюють високопосадовці країни-агресора.

Окрім того, зі своїми службовими псами він патрулював територію дачі з метою виявлення вибухових речовин.

При цьому точна інформація про те, чи є Путін на дачі, чи його там немає, в співробітників ФСО, як наголошує Брижатий, завжди відсутня. Їх можуть навмисно дезінформувати з міркувань особистої безпеки диктатора.

"Він (Путін - ред.) сам своїм же не довіряє. Він довіряє лише близьким", - повідомив Віталій Брижатий. "Своїми" колишній силовик називає Службу безпеки президента (СБП).

Разом з тим, додав Брижатий, дача "функціонує постійно": завозиться свіжа їжа, працює охорона й обслуговування.

"На той випадок, що хтось приїде", - сказав ексспівробітник Федеральної служби охорони Росії.