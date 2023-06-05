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Охоронцю київської поліклініки, який не відчинив укриття, готують підозру за поширення комуністичної символіки

5 червня, 2023 понедiлок
17:33
Суспільство Охоронець київської поліклініки

Охоронцю, який перебуває під вартою через справу про закрите укриття у Києві, прокуратора висунула підозру у виготовленні та поширенні комуністичної символіки

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Речниця зазначила, що прокуратура готує повідомлення про підозру охоронцю Вадиму Мошкіну у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 436-1 КК України – виготовлення й поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб. За цією ж статтею підозрюють дружину охоронця, яка також належала до вказаної організації.

Як повідомила Максимець, люди з цього об'єднання розсилали на адреси держорганів та комунальних підприємств листи, в яких писали про відмову сплачувати борги за комунальні послуги. На листівках друкували заборонену комуністичну символіку. Також у листах зазначалося, що проголошення незалежності України, як і розпад СРСР, нібито були незаконними.

Виявляється, ще в лютому від СБУ до прокуратури надійшли матеріали про діяльність на території столиці групи людей, які вважають себе "громадянами СРСР". Максимець розповіла, що СБУ надіслали ці матеріали до Деснянської окружної прокуратури ще в лютому 2023 року. А обшуки в помешканні родини Мошкінів планувались на початку червня, але 1 червня сталася трагедія із зачиненими укриттями, через яку охоронець опинився під вартою. Тому розслідування довелось пришвидшити.

  • Нагадаємо, у ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. Внаслідок падіння уламків збитої ракети тоді загинуло троє киянок, серед них - дитина.
  • 2 червня у межах розслідування загибелі в Києві людей, які не могли зайти до укриття поліклініки під час повітряної тривоги, оголосили підозру першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.
  • У суботу, 3 червня, Голосіївський районний суд міста Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи щодо зачиненого укриття.
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