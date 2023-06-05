Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Речниця зазначила, що прокуратура готує повідомлення про підозру охоронцю Вадиму Мошкіну у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 436-1 КК України – виготовлення й поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб. За цією ж статтею підозрюють дружину охоронця, яка також належала до вказаної організації.

Як повідомила Максимець, люди з цього об'єднання розсилали на адреси держорганів та комунальних підприємств листи, в яких писали про відмову сплачувати борги за комунальні послуги. На листівках друкували заборонену комуністичну символіку. Також у листах зазначалося, що проголошення незалежності України, як і розпад СРСР, нібито були незаконними.

Виявляється, ще в лютому від СБУ до прокуратури надійшли матеріали про діяльність на території столиці групи людей, які вважають себе "громадянами СРСР". Максимець розповіла, що СБУ надіслали ці матеріали до Деснянської окружної прокуратури ще в лютому 2023 року. А обшуки в помешканні родини Мошкінів планувались на початку червня, але 1 червня сталася трагедія із зачиненими укриттями, через яку охоронець опинився під вартою. Тому розслідування довелось пришвидшити.