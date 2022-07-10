Полювання ворога на системи HIMARS справа безперспективна, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ дізнаються координати ворожих цілей і вночі, по цих координатах, здійснюють точними залпами удари системою HIMARS. Відхилення від цілі 3-4 метри, дві ракети можуть влучити у точку прицілення. Ракети летять на незначній висоті й майже ніякий новітній комплекс противника не може знищити цю систему", - зазначив Згурець.

Військовий експерт пояснив, що противник не встигає визначити місце розташування систем HIMARS.

"Вони є мобільними, а удар коротким і система залишає місце розташування. Полювання ворога на ракети HIMARS справа безперспективна. Істерія у Кремлі пов’язана з тим, щоб надати пояснення: - Яким чином Україна так ефективно спалює склади закордонною зброєю? І потім унеможливить наступальні операції РФ, - підкреслив Згурець.

Нагадаємо, 29 червня екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес розповів, скільки систем HIMARS потрібно Україні, щоби відкинути росіян на позиції 23 лютого.

Посольство Росії в США відреагувало на новину про новий пакет американської допомоги на суму 400 млн доларів, що включає постачання ще чотирьох ракетних систем залпового вогню HIMARS

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