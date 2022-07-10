Полювання ворога на системи HIMARS справа безперспективна, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що систему HIMARS знищити практично неможливо
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ дізнаються координати ворожих цілей і вночі, по цих координатах, здійснюють точними залпами удари системою HIMARS. Відхилення від цілі 3-4 метри, дві ракети можуть влучити у точку прицілення. Ракети летять на незначній висоті й майже ніякий новітній комплекс противника не може знищити цю систему", - зазначив Згурець.
Військовий експерт пояснив, що противник не встигає визначити місце розташування систем HIMARS.
"Вони є мобільними, а удар коротким і система залишає місце розташування. Полювання ворога на ракети HIMARS справа безперспективна. Істерія у Кремлі пов’язана з тим, щоб надати пояснення: - Яким чином Україна так ефективно спалює склади закордонною зброєю? І потім унеможливить наступальні операції РФ, - підкреслив Згурець.
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