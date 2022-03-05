Околиці Торецька на Донеччині окупанти обстріляли з мінометів, - ОВА
5 березня росіяни з мінометів відкрили вогонь по околицях Торецька, попередньо поранених серед цивільних немає
Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Близько 13:00 росіяни накрили мінометним вогнем околиці Торецька. За попередньою інформацією, поранених серед цивільних немає", - повідомив він.
Водночас в Очеретинській громаді відновили електропостачання до Тоненького, Сєверного та Водяного. Без електрики залишається Новоселівка Друга.
"Навіть в умовах війни намагаємось підтримувати нормальні умови життя на Донеччині", - підсумував очільник ОВА.
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