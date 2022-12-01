Окрім дипломатів у Іспанії, ще два посольства України отримали погрози, - Кулеба

Про це заявив у межах засідання Ради міністрів ОБСЄ в Лодзі глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

"Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть. У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії", - підкреслив Кулеба.

Він додав: крім того, що відбулося в середу в Мадриді, "сталися й інші тривожні події, не пов’язані з вибухівкою, проте з надсиланням у посольства України дуже конкретних погроз".

На уточнююче запитання, про якого роду погрози йдеться і в яких посольствах України це сталося, Кулеба відповів, що МЗС незабаром вийде з офіційним коментарем із цього приводу.

Він зазначив, що з огляду на події вчора й сьогодні є точна підстава стверджувати, що відбувається "цілеспрямована широкомасштабна кампанія" проти України.

"Потрібно розкрутити повністю ланцюги: хто залучений, звідки ці ланцюги надходять, хто їх надсилає (листи – ред.)",- підкреслив Кулеба.

Він запевнив, що після встановлення усіх винних, буде здійснено заходи щодо їх покарання.

Як повідомлялося, у середу іспанські ЗМІ інформували про вибух в українському посольстві в Мадриді. Комендант посольства України отримав незначні поранення і був госпіталізований - конверт вибухнув у його руках. Решта співробітників не постраждали. У МЗС України підтвердили інцидент.

30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

Пізніше пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України.Зокрема Instalaza виготовляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією. На початку війни міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.

Сьогодні вибухівку в поштовому пакунку також надіслали до посольства США у Мадриді.

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