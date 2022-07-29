Окупант поскаржився дружині, що російські командири стріляють своїм солдатам по ногах, – перехоплення розвідки

Головне управління розвідки МО України перехопило розмову одного з окупантів зі своєю дружиною.

"Тут у нас командири відморожені. Вони можуть в ногу тобі вистрілити. Їм за це нічого не буде", - каже солдат.

Окупант розповів дружині також про порядки в підрозділі – як командири безкарно знущаються з підлеглих і весь час знаходяться "під допінгом".

"Я тобі говорю, відморожені зовсім. Я вони взагалі під якимось ЛСД", - додає військовослужбовець.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"

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