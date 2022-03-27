Global Львів Головна
ua
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Окупантам на нашій землі не допоможуть ні пропаганда, ні рублі "на вагу", ні маргінальні політики зі "смітника", - Зеленський

Окупантам на нашій землі не допоможуть ні пропаганда, ні рублі "на вагу", ні маргінальні політики зі "смітника", - Зеленський

27 березня, 2022 неділя
00:04
війна з Росією Херсон

Відповідь російським військам буде тільки одна – ненависть та презирство, і неминучий прихід наші Збройні Сили України.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом. Не допоможе й підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зображати нібито проросійську владу... Відповідь російським військам буде тільки одна – ненависть і презирство. І неминуче прийдуть наші Збройні Сили України", - повідомив очільник держави.

Саме тому прості українські селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків, які падають на нашу землю.

"Саме тому наші "тракторні війська" – українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають її нашим Збройним Силам України. Зокрема найновіші зразки, які Росія намагалася зберігати в секреті. А тепер окупанти кидають їх на нашій землі та просто втікають... В принципі, правильно роблять. Бо їм звідси краще втекти, ніж померти. А інших альтернатив немає й не буде", - додав Володимир Зеленський.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Володимир Зеленський
пропаганда
Рублі
окуповані теритиорії
Читайте також:
Кулемет "Максим"
25 березня, 2022 п'ятниця
Гвинтівка Мосіна - Нагана і фургон "Буханка". В РНБО розповіли про "новітнє" озброєння армії агресора
26 березня, 2022 субота
Подоляк припустив, що Росія атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан
Микола Княжицький
26 березня, 2022 субота
"Супутникові тарілки рятують міста від капітуляції": Княжицький порадив громадянам установити супутникові тарілки й налаштувати українські канали
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.19
    Продаж 33.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
27 березня
01:32
Крістіан Еріксен
Футболіст Еріксен забив гол у першому матчі за збірну Данії після зупинки серця на Євро-2020
01:17
білоруські війська
Білоруські військові проводять заходи бойової підготовки на п’яти полігонах у Брестській, Мінській та Гродненській областях, - Генштаб
00:59
1 літак, 12 БпЛА та 5 крилатих ракет: в ЗСУ підбили підсумки роботи Повітряних сил 26 березня
00:48
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Промоутер повідомив, коли відбудеться супербій Усика проти Джошуа
00:38
Ентоні Блінкен
Після Варшави держсекретар США відправився в Ізраїль. Говоритиме про Україну, Іран та нафту
00:27
Путін Байден
Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, - Повітряні сили ЗСУ
00:23
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що у Росії немає олігархів, а усі мільярдери – чесні бізнесмени і їх пограбували, ввівши санкції
2022, субота
26 березня
23:53
ППО С-300
Словаччина майже завершила заміну радянської системи ППО, яку обіцяла передати Україні
23:47
Поліція затримала ймовірного коригувальника обстрілу у Львові
23:37
Володимир Зеленський
Невже НАТО досі керує Москва через залякування і шантаж?, - Зеленський
23:20
Росіяни затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака. Ймовірно затриманий також і мер, - голова Харківської ОВА
22:51
військові журналісти
Висвітлюючи війну в Україні уже загинуло 12 журналістів, - Венедіктова
22:48
ЗСУ
Уряд прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги
22:23
Спрацювали всі 10 погоджених гуманітарних коридорів, - Верещук
22:01
Байден в Білому домі
У Білому домі розтлумачили, що мав на увазі Байден, кажучи, що Путін не може залишатися при владі
21:55
Азербайджан
РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху, - Міноборони Азербайджану
21:43
санкції проти Росії
Платіжна система JCB та фотобанк Depositphotos припиняють роботу в РФ
21:25
Славутич
Росія окупувала Славутич, - мер
21:19
журналісти на війні
СБУ просить журналістів не вести трансляції з місць вибухів і попереджає про кримінальну відповідальність за це
21:10
Українська ППО
ППО поруч з Луцьком збила літальний об'єкт Росії, - ОВА
21:09
КНДР ракета
Унаслідок двох атак у Львові постраждали нафтобаза й об'єкт оборонної структури в житлових масивах. Росіяни стріляли з Севастополя
21:01
Новою першою ракеткою світу вперше стане тенісистка з Польщі
21:00
Росія знову обстріляла ядерну установку фізико-технічного інституту в Харкові
20:47
"Ми чітко маємо розуміти, що ця боротьба не закінчиться за кілька днів чи місяців, нам потрібно підготувати довготермінову боротьбу": Байден під час промови у Варшаві
20:34
Вночі на 27 березня Україна перейде на літній час
20:24
електрика - розетки
У Києві відновили електропостачання після обстрілу мереж в передмісті
20:22
Тренер італійського клубу, який поборов лейкемію, заявив, що хвороба повернулася
20:06
Генерали з Радбезу Білорусі лобіюють вступ країни у війну проти України, - Генштаб ЗСУ
20:01
Мітинг у Празі
У Празі на мітингу "Росіяни проти Путіна" зібралось близько 3 тис емігрантів з РФ
19:55
Луїш Каштру
Екстренер "Шахтаря" знайшов нову команду
19:52
Маріуполь
"Не лише Путін. Це роблять російські солдати з мовчазної згоди всієї Росії". Заступник командиру "Азову" звернувся до Заходу та РФ
19:40
ЗСУ звільнили Тростянець на Сумщині, - бригада "Холодний Яр"
19:33
Оновлено
Біля Львова пролунало ще три потужні вибухи. Житлові будинки не постраждали
19:30
Нідерланди - Чехія, Євро-2020
Збірні Нідерландів та Данії зіграють з прапором України на футболках та пожертвують кошти дітям, які постраждали від російської агресії
19:20
Окупанти
Генштаб: на тимчасово окупованих територіях росіяни збільшують кількість блокпостів, щоб перешкодити пересування місцевим
19:20
У РФ заявили, що Азербайджан зайшов в зону відповідальності "миротворців" в Карабаху
19:09
футбольна збірна України
У Британії закликали Шотландію та Уельс віддати путівку на ЧС-2022 Україні
19:05
евакуація
Колона автобусів з евакуйованими людьми, яку блокували окупанти, прибуває до Запоріжжя
18:51
Олена Костевич
Бачила перед собою картинки бойових дій: українка Костевич розповіла, що її надихало на перемогу на ЧЄ зі стрільби
18:45
Оновлено
Максим Козицький
Сталося два ракетні удари в межах Львова, попередньо – п'ятеро постраждалих, – голова Львівської ОВА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV