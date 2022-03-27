Окупантам на нашій землі не допоможуть ні пропаганда, ні рублі "на вагу", ні маргінальні політики зі "смітника", - Зеленський

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом. Не допоможе й підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зображати нібито проросійську владу... Відповідь російським військам буде тільки одна – ненависть і презирство. І неминуче прийдуть наші Збройні Сили України", - повідомив очільник держави.

Саме тому прості українські селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків, які падають на нашу землю.

"Саме тому наші "тракторні війська" – українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають її нашим Збройним Силам України. Зокрема найновіші зразки, які Росія намагалася зберігати в секреті. А тепер окупанти кидають їх на нашій землі та просто втікають... В принципі, правильно роблять. Бо їм звідси краще втекти, ніж померти. А інших альтернатив немає й не буде", - додав Володимир Зеленський.

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