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Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: сім поранених

6 травня, 2023 субота
21:09
Війна з Росією Нікополь

Окупанти протягом 6 травня 2023 року вісім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. У результаті цього постраждали семеро людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вісім обстрілів Нікопольського району, семеро людей постраждали від дій агресора", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що росіяни завдавали ударів по Нікополю з "градів" та важкої артилерії. У результаті, пʼятеро чоловіків віком від 44 до 60 років дістали поранення. Четверо з них ушпиталені, один постраждалий лікуватиметься вдома.

Відомо, що в місті понівечено 14 приватних будинків і 13 господарських споруд, газогони, промислове підприємство. Пошкоджень зазнала й одна будівля, що не експлуатується.

"Ще три громади району - Марганецька, Мирівська, Покровська - потрапили під вогонь з важкої артилерії. В останній внаслідок обстрілів постраждала 63-річна жінка, вона у лікарні. Пошкоджено будівлю ліцею, півдесятка приватних будинків, господарська споруда, електромережі", - написав Лукашук.

Увечері окупаційні війська знову обстріляли з "градів" Мирівській ТГ. Відомо, що один 43-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджено два будинки, одну господарську будівлю та один автомобіль. Подробиць поки що немає.

  • Як вже повідомлялося, в ніч на 5 травня російські війська артилерією обстріляли Нікополь, є пошкодження будинків та господарчих споруд, постраждалих немає.
  • У ніч на 4 травня російські війська обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з артилерії та БПЛА. Унаслідок цього постраждав чоловік, є пошкодження.

Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
Нікополь
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