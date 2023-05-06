Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: сім поранених

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вісім обстрілів Нікопольського району, семеро людей постраждали від дій агресора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни завдавали ударів по Нікополю з "градів" та важкої артилерії. У результаті, пʼятеро чоловіків віком від 44 до 60 років дістали поранення. Четверо з них ушпиталені, один постраждалий лікуватиметься вдома.

Відомо, що в місті понівечено 14 приватних будинків і 13 господарських споруд, газогони, промислове підприємство. Пошкоджень зазнала й одна будівля, що не експлуатується.

"Ще три громади району - Марганецька, Мирівська, Покровська - потрапили під вогонь з важкої артилерії. В останній внаслідок обстрілів постраждала 63-річна жінка, вона у лікарні. Пошкоджено будівлю ліцею, півдесятка приватних будинків, господарська споруда, електромережі", - написав Лукашук.

Увечері окупаційні війська знову обстріляли з "градів" Мирівській ТГ. Відомо, що один 43-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджено два будинки, одну господарську будівлю та один автомобіль. Подробиць поки що немає.