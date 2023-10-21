Окупанти активно переміщують військову силу з Маріуполя на північ Донеччини та в бік Бердянська
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни активізували рух військової техніки одразу у двох напрямках: в бік півночі Донеччини та в бік Бердянська
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Місцева влада фіксує "чергове оживлення переміщень військової сили у Маріуполі одразу в двох напрямках:
- на північ Донецької області в напрям Волноваха з Бердянського напряму (переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з гарматами класу "Рапира");
- у бік Бердянська (системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка).
Андрющенко також зазначив, що російські окупанти готуються до чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.
"В більшості поповнення саме в Маріуполь прибуває з боку Бердянська, а не зі звичного напряму з Новоазовська. Найбільш ймовірно це пов’язано з недостатністю резервів живої сили на зараз безпосередньо на території РФ", - написав він.
Фото: telegram Андрющенко Time
Фото: telegram Андрющенко Time
- Російська армія активно перекидає техніку та війська з Луганська на Куп'янський напрямок для проведення наступальних операцій.
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