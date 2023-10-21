Окупанти активно переміщують військову силу з Маріуполя на північ Донеччини та в бік Бердянська

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Місцева влада фіксує "чергове оживлення переміщень військової сили у Маріуполі одразу в двох напрямках:

на північ Донецької області в напрям Волноваха з Бердянського напряму (переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з гарматами класу "Рапира");

у бік Бердянська (системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка).

Андрющенко також зазначив, що російські окупанти готуються до чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.

"В більшості поповнення саме в Маріуполь прибуває з боку Бердянська, а не зі звичного напряму з Новоазовська. Найбільш ймовірно це пов’язано з недостатністю резервів живої сили на зараз безпосередньо на території РФ", - написав він.

Фото: telegram Андрющенко Time

Фото: telegram Андрющенко Time