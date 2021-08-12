Окупанти анонсували початок пропуску громадян через блокпост навпроти КПВВ "Новотроїцьке" 13 серпня
13 серпня росіяни мають відновити рух через блокпост "Оленівка" на окуповану Донеччину
Про це повідомляють Новини Донбасу.
Пункт працюватиме з 9 ранку до 16:30.
Зокрема, для виїзду з ОРДЛО необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території, а для в'їзду необхідно отримати так званий дозвіл окупантів.
При в'їзді на окуповані території потрібно заповнити бланк-згоду "на напрям в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я" або здати експрес-тест на COVID-19.
При в'їзді на підконтрольну територію України через КПВВ необхідно здавати тест на антиген коронавірусу і встановлювати мобільний додаток "Вдома", який контролює самоізоляцію.
Термін самоізоляції становить 10 днів і починається через 72 години з моменту перетину.
Якщо людина отримала негативний результат, йти на самоізоляцію не потрібно.
Самоізоляція також припиняється в разі отримання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетину КПВВ.
Самоізоляції можна уникнути, якщо людина вакцинована препаратами, схваленими ВООЗ.
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