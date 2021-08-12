Окупанти анонсували початок пропуску громадян через блокпост навпроти КПВВ "Новотроїцьке" 13 серпня

Про це повідомляють Новини Донбасу.



Пункт працюватиме з 9 ранку до 16:30.



Зокрема, для виїзду з ОРДЛО необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території, а для в'їзду необхідно отримати так званий дозвіл окупантів.

При в'їзді на окуповані території потрібно заповнити бланк-згоду "на напрям в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я" або здати експрес-тест на COVID-19.

При в'їзді на підконтрольну територію України через КПВВ необхідно здавати тест на антиген коронавірусу і встановлювати мобільний додаток "Вдома", який контролює самоізоляцію.

Термін самоізоляції становить 10 днів і починається через 72 години з моменту перетину.

Якщо людина отримала негативний результат, йти на самоізоляцію не потрібно.

Самоізоляція також припиняється в разі отримання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетину КПВВ.

Самоізоляції можна уникнути, якщо людина вакцинована препаратами, схваленими ВООЗ.