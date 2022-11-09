Окупанти атакували дронами підприємство у Дніпрі, є поранені
Четверо працівників логістичного підприємства у Дніпрі отримали поранення через російські удари дронами вночі на 9 листопада
Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
"Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила", - написав він.
У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені 4 працівники. Усі у лікарні, троє у важкому стані.
Також ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 тис. квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства.
Своєю чергою по Нікопольському району росіяни стріляли "градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька. Люди вціліли.
У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.
- Упродовж 8 листопада ворог гатив по Марганецькій та Червоногригорівській територіальних громадах і місту Нікополь на Дніпропетровщині.
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