Росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ, але й самі зазнали значних втрат

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Сьогодні було гучно. Скажімо так, близько сімдесяти відсотків з того, що ви почули (стосується жителів частини прибережних територій) – це робота сил оборони, інші тридцять – "прильоти" РСЗВ окупантів", – написав він.

Євтушенко також додав, що серед росіян є значні втрати: "Наші козаки мають добрі результати по наповненню глядацької зали товариша Кобзона. Згодом їх оголосять військові".

Він уточнив, що росіяни завдали ушкоджень на територіях Марганецької та Червоногригорівської територіальних громад, а також гатили по місту Нікополь. Масштаб руйнувань уточнюється. На щастя, люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Росіяни тероризували Нікопольщину й усю попередню ніч. На щастя, обійшлося без людських жертв.

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