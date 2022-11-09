Росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ, але й самі зазнали значних втрат
Упродовж 8 листопада ворог гатив по території Марганецької та Червоногригорівської територіальних громад і місту Нікополь на Дніпропетровщині
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Сьогодні було гучно. Скажімо так, близько сімдесяти відсотків з того, що ви почули (стосується жителів частини прибережних територій) – це робота сил оборони, інші тридцять – "прильоти" РСЗВ окупантів", – написав він.
Євтушенко також додав, що серед росіян є значні втрати: "Наші козаки мають добрі результати по наповненню глядацької зали товариша Кобзона. Згодом їх оголосять військові".
Він уточнив, що росіяни завдали ушкоджень на територіях Марганецької та Червоногригорівської територіальних громад, а також гатили по місту Нікополь. Масштаб руйнувань уточнюється. На щастя, люди внаслідок обстрілів не постраждали.
- Росіяни тероризували Нікопольщину й усю попередню ніч. На щастя, обійшлося без людських жертв.
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