Окупанти вночі гатили по Нікопольщині: понівечені будинки, підприємства й газовід

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Ніч на 8 листопада у Дніпропетровській області – зокрема у Нікопольському районі минула вкотре вкрай неспокійно. Загарбники поцілили з "градів " та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській. Минулося без жертв.

У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.

За словами Валентина Резніченка, в інших районах ніч минула під звуки сирени, та обійшлося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

На Дніпропетровщині повідомили про найбільш масовану атаку безпілотниками на регіон

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb