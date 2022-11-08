Окупанти вночі гатили по Нікопольщині: понівечені будинки, підприємства й газовід
Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину. Минулося без людських жертв
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Ніч на 8 листопада у Дніпропетровській області – зокрема у Нікопольському районі минула вкотре вкрай неспокійно. Загарбники поцілили з "градів " та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській. Минулося без жертв.
У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.
За словами Валентина Резніченка, в інших районах ніч минула під звуки сирени, та обійшлося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.
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