Про це в Telegram повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Чиновник назвав це нашестя ворожих дронів найбільш масштабною атакою безпілотників на регіон із 24 лютого.

"Вночі наші сили ППО вберегли Дніпропетровщину від можливої трагедії. Українські захисники збили над областю 6 ворожих дронів-камікадзе. Це була найбільш масована ворожа атака безпілотниками на регіон за час повномасштабної війни", - написав Лукашук.

У ніч на 2 листопада Україну атакували 13 дронів-камікадзе.

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