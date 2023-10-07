Окупанти атакували село на Харківщині: постраждали двоє жителів

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. У будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло. Також сталася пожежа.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

За словами Синєгубова, медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес.

Фото: Харківська ОВА