Окупанти атакували село на Харківщині: постраждали двоє жителів
Російські військові у суботу, 7 жовтня, завдали ракетного удару по селу Пересічне Харківської області, через що постраждали місцеві чоловік та жінка
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. У будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло. Також сталася пожежа.
Фото: Харківська ОВА
Фото: Харківська ОВА
За словами Синєгубова, медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес.
Фото: Харківська ОВА
- Уже вранці 7 жовтня росіяни вдарили по селу Біленьке Запорізької області касетними снарядами. Унаслідок атаки загинули дві людини, ще двоє мешканців отримали поранення.
- Також окупанти вчергове обстріляли місто Херсон. Унаслідок ворожої атаки поранення отримав місцевий житель.
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