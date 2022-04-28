Окупанти безуспішно намагались наступати на Запоріжжя та в зоні ООС, – Генштаб

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



"Триває ворожа наступальна операція у Східній операційній зоні з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Найбільша активність противника спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках", – йдеться в повідомленні.



На Курахівському напрямку окупанти безуспішно намагались наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка. Також ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь" з метою недопущення їх прориву. До того ж на напрямку Донецьк - Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, але безуспішно. Наразі окупанти продовжують посилювати угруповання військ.



На Південнобузькому напрямку ЗСУ відбили спробу штурмових дій окупантів в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське; Іванівка та Заградівка.



На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін діяльності ворога не зафіксовано.



На Сіверському напрямку ознак формування ворогом угруповання для відновлення наступу не виявили. Окупанти проводять заходи з посилення прикриття визначених ділянок кордону. Так, до прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей уведено додаткові підрозділи Росгвардії.



На Слобожанському напрямку ворог здійснив розгортання на території Бєлгородській області до п’яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М".



На Донецькому і Таврійському напрямках ворог, з метою сковування наших військ та утримання раніше зайнятих рубежів, здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але знову ж таки безуспішно. Окупанти зазнали втрат і відступили на раніше зайняті позиції.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що українські військові дуже вправно тримають оборону: щодня росіяни втрачають близько роти солдат.