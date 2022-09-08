Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Під обстрілами 7 вересня опинився Миколаївський район області.

З 8:00 до 8:20 ворожих ударів зазнала аквазона в Очакові Очаківської громади. Постраждалих немає.

0 10:25 за межами населеного пункту Іванівка Куцурубської громади внаслідок обстрілів загорілася суха трава на відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

Загарбники також завдали ударів по Первомайській громаді. О 12:00 зафіксовано обстріли села Костянтинівка. До 13:30 окупанти обстрілювали селище Засілля, унаслідок чого понад п‘ять житлових будинків частково зруйновано, пошкоджено прибудинкові будівлі. О 14:00 росіяни вдарили по населеному пункту Первомайське - загорівся житловий будинок. Постраждалих немає.

Також ворожих ударів зазнав Баштанський район.

Близько 11:00, 15:00 та 17:00 зафіксовано обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Окупанти влучили сільгоспскладам і будівлі сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Упродовж минулої доби під обстрілами опинилися території, прилеглі до смт Березнегувате, сіл Висунськ, Семенівка, Червоний Яр. Обстріли прилеглих до Березнегуватої громади територій тривають. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

7 вересня росіяни обстріляли 4 райони Харківщини. Є постраждалі.

Також завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.