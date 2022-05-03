Окупанти блокують евакуацію 2 тис. маріупольців, які дісталися до Бердянська на власних авто, – мер Маріуполя

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону.



"Вони (маріупольці, що дісталися до окупованого Бердянська на власних авто, – ред) вже два тижні чекають на цю евакуацію, і ми оголосили початок цієї евакуації, але ворожі російські війська руйнують наші плани і не дають такої можливості, щоб наші українці, наші маріупольці дісталися підконтрольної частини нашої держави, до міста Запоріжжя", — сказав він.

Бойченко зазначив, що на даний момент колона рухається у напрямку Запоріжжя, ще триває ця евакуація. Мер міста висловив надію, що евакуація все ж відбудеться.



Зараз у місті залишаються близько 100 тисяч мирних жителів, 200 із них продовжують перебувати на території комбінату "Азовсталь".

За словами Бойченка, відколи почалася евакуація з Маріуполя, тільки трьом з 14-ти евакуаційним автобусам вдалося дістатися до підконтрольної Україні території.



"Ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися у бік Запоріжжя на підконтрольну частину нашої держави, але десь загубилися. Губляться вони у цих фільтраційних центрах. На жаль, вони забирають та викрадають наших мешканців, і сьогодні це відбувається і в нашому українському Маріуполі", — сказав він.

Нагадаємо, на 3 травня погодили евакуацію жителів Маріуполя.

1 травня з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вдалося вивезти 100 цивільних осіб.

Після завершення частини евакуації з Азовсталі Росія відновила обстріли заводу.

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