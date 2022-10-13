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Окупанти блокують виїзд цивільних з Луганщини, аби використати їх як "живий щит"

13 жовтня, 2022 четвер
13:00
війна з Росією Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти блокують виїзд цивільних з Луганщини, аби використати їх як "живий щит"

Про це він повідомив на брифінгу для Media Center Ukraine.

Він розповідає, що процес виїзду з тимчасово окупованої Луганщини на підконтрольні Україні території наразі ускладнений, оскільки загарбникам необхідний "живий щит" з цивільного населення.

"Жінкам та дітям виїхати раніше було легше, але зараз і цей процес ускладнили. Я так розумію, що окупантам просто потрібні цивільні в населених пунктах, аби вони виступали "живим щитом" для російських вояк", - сказав Гайдай.

  • 10 жовтня Гайдай повідомив, що противник підтягує особовий склад та важку техніку, також підриває мости й мінує все навкруги, готуючись до контрнаступу ЗСУ на Луганщині

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Новини
Луганщина
окуповані території
окупанти
Сергій Гайдай
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