Окупанти блокують виїзд цивільних з Луганщини, аби використати їх як "живий щит"
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти блокують виїзд цивільних з Луганщини, аби використати їх як "живий щит"
Про це він повідомив на брифінгу для Media Center Ukraine.
Він розповідає, що процес виїзду з тимчасово окупованої Луганщини на підконтрольні Україні території наразі ускладнений, оскільки загарбникам необхідний "живий щит" з цивільного населення.
"Жінкам та дітям виїхати раніше було легше, але зараз і цей процес ускладнили. Я так розумію, що окупантам просто потрібні цивільні в населених пунктах, аби вони виступали "живим щитом" для російських вояк", - сказав Гайдай.
- 10 жовтня Гайдай повідомив, що противник підтягує особовий склад та важку техніку, також підриває мости й мінує все навкруги, готуючись до контрнаступу ЗСУ на Луганщині
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