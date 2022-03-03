Окупанти бомбардували Ізюм: росіяни влучили у приватні будинки, загинули шість дорослих та двоє дітей
У середу, 2 березня, о 23:59 розпочалася атака російських військ на місто Ізюм у Харківській області, є значні руйнації, загинули вісім мирних жителів
Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.
"Атака почалася о 23:59, удар прийшовся на багатоповерхівку та приватний будинок. Загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі. Ворог також поцілив у поліцію, почалася пожежа. В центрі міста є значні руйнації, у приміщенні виконкому повилітали вікна", - повідомив Мацокін.
- Раніше голова Маріупольської міської ради Вадим Бойченко повідомляв, що у середу, 2 березня, російські окупанти вкотре відкривали погонь по мирному населенню міста, там немає світла, води і тепла.
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