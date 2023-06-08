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Окупанти були не готові до наслідків підриву Каховської ГЕС, вода затопила солдатів, озброєння й техніку ворога, - Генштаб

8 червня, 2023 четвер
07:15
Війна з Росією Каховська ГЕС

Після підриву Каховської ГЕС та підтоплення низки населених пунктів у підрозділах однієї з десантно-штурмових дивізій та армійському корпусі РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісти. Натомість окупанти використали як живий щит місцевих жителів, які евакуювалися з Каховки

Про це у ранковому зведенні 8 червня звітує Генштаб ЗСУ.

"Окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісти. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Водночас 6 червня відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. 

Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як живий щит.

За добу Росія завдала 5 ракетних та 48 авіаційних ударів по Україні

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів.

Так, протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

На фронті відбулося 30 бойових зіткнень: ситуація по напрямках

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. 

Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Волфине, Рожковичі, Вовківка, Яблунівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугунівка та Мілове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. 

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. 

Завдала авіаційних ударів в районах Зарічне, Ямполівка, Білогорівка, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар'ївка, Спірне, Веселе та Никифорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. 

Завдав авіаударів в районах Диліївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка та Первомайське. 

Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили численні атаки росіян в районі міста Мар’їнка, завдавши їм значних втрат. 

Водночас ворог завдав авіаційних ударів по Красногорівці, здійснив артилерійські обстріли Українська, Гострого, Максимільянівки, Георгіївки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку солдати РФ завдали авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Шахтарського. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Завдав авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області, Ольгівське, Полтавка Запорізької області. 

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Токарівка, Садове, Білозерка Херсонської області та міста Херсон.

ЗСУ уразили 4 пункти управління, 5 складів боєприпасів та станцію РЕБ окупантів

Авіація сил оборони за 7 червня завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію загарбників.

Крім того, захисники України знищили 4 ворожих розвідувальних БПЛА.

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