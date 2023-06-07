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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У затопленій Голій Пристані росіяни виганяють людей із будинків і будують позиції на дахах, із Козачих Лагерів заборонили евакуацію, - Генштаб

У затопленій Голій Пристані росіяни виганяють людей із будинків і будують позиції на дахах, із Козачих Лагерів заборонили евакуацію, - Генштаб

7 червня, 2023 середа
19:13
Війна з Росією затоплення

Після підриву Каховської ГЕС російські терористи продовжують тероризувати цивільних на тимчасово окупованій частині Херсонщини

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 7 червня.

"РФ не переймається проблемами населення на захоплених територіях, здатна на будь-які злочини та масштабні руйнування. Після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС, мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупантів та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію", - розповіли в Генштабі.

У місті Гола Пристань російські військові виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі облаштовуються в них. На дахах цих будівель загарбники будують вогневі позиції. 

Російські обстріли та ситуація на фронті

"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою", - пише Генштаб.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення. 

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Волфине, Рожковичі, Вовківка, Яблунівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугунівка та Мілове на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське - Луганської.
  • На Лиманському напрямку ворог вів безрезультативні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Ямполівки, Білогорівки, Сіверська, Званівки, Спірного, Веселого та Никифорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мали. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Торецьк, Північне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку терористи здійснили невдалу спробу наступу в районі Авдіївки. Водночас ворог завдав авіаційних ударів в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 9 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаудару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та  Шахтарського. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новополя Донецької області та Ольгівського і Полтавки на Запоріжжі. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Токарівка, Садове, Білозерка Херсонської області та міста Херсон.

Удари ЗСУ по росіянах:

Протягом останньої доби українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах Росії. 

ЗСУ знищили 4 ворожих розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та радіолокаційну станцію РФ.

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація 6 червня, читайте за посиланням
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