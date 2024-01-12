Окупанти дали дозвіл видобувати літій на контрольованій Україною території Донеччини, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Донецьку на минулому тижні представники Атомредметзолото (АРМЗ, гірськорудний дивизіон Держкорпорації "Росатом") погодили в так званому кабінеті міністрів "ДНР" дозвільні документи на видобуток літію. Тепер на підставі цих документів вони подають заявку на отримання відповідної ліцензії в Мінприроди РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шевченківське родовище літію розташоване на підконтрольній Україні території Донецької області за декілька кілометрів від Курахового в напрямку Дніпропетровської області.