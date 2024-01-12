Окупанти дали дозвіл видобувати літій на контрольованій Україною території Донеччини, - Андрющенко
Росіяни в тимчасово окупованому Донецьку займаються дозволами на видобуток літію на Шевченківському родовищі, яке розташоване на контрольованій Україною території Донеччини
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"У Донецьку на минулому тижні представники Атомредметзолото (АРМЗ, гірськорудний дивизіон Держкорпорації "Росатом") погодили в так званому кабінеті міністрів "ДНР" дозвільні документи на видобуток літію. Тепер на підставі цих документів вони подають заявку на отримання відповідної ліцензії в Мінприроди РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Шевченківське родовище літію розташоване на підконтрольній Україні території Донецької області за декілька кілометрів від Курахового в напрямку Дніпропетровської області.
- Для окупантів важливо взяти Вугледар, оскільки це панівна висота, з якої можна вести спостереження. Туди переправили велику кількість техніки, вважає майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.13 Купівля 38.13Продаж 38.88
- EUR Купівля 41.83Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе