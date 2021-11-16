Окупанти дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі: поранено українського військового

Про це повідомляє штаб ООС.

Із мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів російські окупанти обстріляли Мар’їнку.

У районі Причепилівки окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Тричі російські найманці відкривали вогонь у бік Новотошківського із артилерії калібру 152 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі Травневого окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поруч із Новоолександрівкою російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Обстріл з артилерії калібру 122 мм окупанти здійснили по позиціях біля Новозванівки.

Крім того на Лугащині зафіксували проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10". Безпілотник перетнув лінію зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я задовільний", - повідомляє штаб ООС.

Військовослужбовці ЗСУ вели вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.



