Окупанти дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі: поранено українського військового
Російські окупаційні війська від початку доби 16 листопада дев’ять разів порушили режим "тиші", використали заборонене Мінськими угодами озброєння та поранили українського військового
Про це повідомляє штаб ООС.
Із мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів російські окупанти обстріляли Мар’їнку.
У районі Причепилівки окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
Тричі російські найманці відкривали вогонь у бік Новотошківського із артилерії калібру 152 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі Травневого окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поруч із Новоолександрівкою російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Обстріл з артилерії калібру 122 мм окупанти здійснили по позиціях біля Новозванівки.
Крім того на Лугащині зафіксували проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10". Безпілотник перетнув лінію зіткнення.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я задовільний", - повідомляє штаб ООС.
Військовослужбовці ЗСУ вели вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.
- Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, на Донеччині українські засоби радіоелектронної боротьби збили російський безпілотник "Орлан-10".
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