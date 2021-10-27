Окупанти дев’ять разів порушили "тишу" на Донбасі: загинув український військовий

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Біля Новотошківського окупант відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

У районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

На ворожі збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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