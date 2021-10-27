Окупанти дев’ять разів порушили "тишу" на Донбасі: загинув український військовий
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
У напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Біля Новотошківського окупант відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
У бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
У районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
На ворожі збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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