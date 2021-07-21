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Головна війна з Росією Окупанти двічі порушили “тишу” на Донбасі: український військовий зазнав поранення

Окупанти двічі порушили “тишу” на Донбасі: український військовий зазнав поранення

21 липня, 2021 середа
18:16
війна з Росією Окупант

Від початку цієї доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски окупант застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий отримав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

 

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