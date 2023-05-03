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OPINION

Окупанти формують новий "ударний кулак" під Вугледаром: готують атаку в бік Курахового

Дмитро Снєгирьов
3 травня, 2023 середа
10:02
Погляд Дмитро Снєгирьов

За даними місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", командування армії РФ перекинуло на Вугледарський напрямок Донеччини підрозділи спецпризначенців: на меті – прорив у бік Курахового

Ситуація на Донеччині: ворог з мінімальним успіхом тисне під Авдіївкою, Мар'їнкою та Бахмутом, але не полишає надії здійснити прорив на суміжних ділянках. І хоча на Шахтарському (Вугледарському) напрямку, за даними Генштабу ЗСУ, протягом попередніх кількох діб росіяни наступальних дій не проводили, саме цей відтинок розглядається окупантами як один з пріоритетних.

Відносне затишшя на Вугледарському напрямку Донеччини пов’язане зі зміною росіянами тактики атак з урахуванням повного провалу попередніх штурмів.

Пауза на цьому напрямку обумовлена тим, що Вугледар почали зносити з лиця землі. Противник врахував досвід попередніх невдалих атак, коли українські Сили оборони розстрілювали росіян з багатоповерхівок, тому вони вирішили знести ці багатоповерхівки. Залучена ворожа авіація, ствольна і реактивна артилерія, важкі вогнеметні системи ТОС-1А.

Як повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 травня, на Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Новоукраїнку та Пречистівку на Донеччині.

Водночас ворог формує тут новий "ударний кулак": за інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", на Вугледарський напрямок перекинуто підрозділи 14-ї бригади спецпризначення ЗС РФ. Наразі їх помічено в Павлівці. Вони мають на меті прорватися в бік Курахового.

Варто зауважити, що Вугледарській напрямок розглядається окупантами як один з потенційних напрямків можливого контрнаступу ЗСУ на півдні Донеччини.

Річ у тому, що відстань від Вугледара до Волновахи, а це – ключовий транспортний хаб окупантів, – приблизно до 40 кілометрів. Залізниця використовується окупантами для перевезення особового складу, важкої техніки, паливно-мастильних матеріалів, тобто вирішується одне з ключових завдань під час контрнаступу – це локалізація постачань окупаційної армії.

Відстань від Вугледара до Волновахи, а це – ключовий транспортний хаб окупантів, – приблизно до 40 кілометрів. Залізниця використовується окупантами для перевезення особового складу, важкої техніки, паливно-мастильних матеріалів, тобто вирішується одне з ключових завдань під час контрнаступу – це локалізація постачань окупаційної армії

Читайте також: Ефект Бахмута: ЗСУ "зв'язали" ворога на Донбасі і створили передумови для контрнаступу

Зауважу, за даними співробітника відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афріка, окупанти наразі продовжують додатково укріплювати саме ті локації на тимчасово окупованому півдні України, де очікують на ймовірні контрнаступальні дії ЗСУ. Зокрема, як свідчать свіжі супутникові зображення, наразі триває процес облаштування фортифікацій поблизу Ольгинки на Волноваському напрямку в Донецькій області.

Також зауважу, що від Вугледара – близько 80 кілометрів до Маріуполя. Гіпотетичний контроль цієї ділянки може дати українській армії можливість заблокувати російське угруповання в районі "міста Марії", розділити гарнізон РФ на дві частини та перерізати сухопутний коридор до Криму.

Саме цим коридором Росія перекидає на фронт війська і бронетехніку. Цей шлях пов'язує РФ з окупованими районами Донецької та Луганської областей, а також Кримом. Контроль над сухопутним коридором дасть можливість Збройним Силам України розвинути успішний контрнаступ у напрямку Автономної Республіки Крим.

Нагадаю, ситуація на Донеччині розвивається динамічно: на жаль, окупанти фактично взяли під контроль центр багатостраждальної Мар'їнки. Проте на Вугледарському напрямку росіяни мають суттєві проблеми у Павлівці, де частина їхніх позицій перейшла у "сіру зону".

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, оглядач Еспресо

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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