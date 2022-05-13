English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти готуються до "референдуму" з "приєднання" Маріуполя до РФ, - Денісова

Окупанти готуються до "референдуму" з "приєднання" Маріуполя до РФ, - Денісова

13 травня, 2022 п'ятниця
11:58

У Маріуполі окупанти планують 15 травня провести "референдум" із "приєднання" міста до Росії у складі ОРДЛО

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.

"Російські загарбники готуються до проведення так званого "референдуму" щодо приєднання Маріуполя у складі самопроголошеного псевдодержавного утворення на території ОРДО до Російської Федерації. Можливою датою проведення "референдуму" окупанти називають 15 травня", - зауважила вона.

Плани РФ інтегрувати Маріуполь доводять перехід на російські код мобільного зв’язку, банки й заклади вищої освіти, які найближчим часом можуть з’явитись у місті. Також Росія збирається визначити перелік інтитутів, які не лише зараховуватимуть дітей з тимчасово окупованих територій України, але й працюватимуть безпосередньо на Донеччині. У місцевих школах росіяни змушують дітей підписувати зошити "Маріуполь. Ростовська область".

Відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, четвертої Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції 1977 року держава-окупант не набирає суверенітету над захопленою територією та повинна дотримуватися її законів.

"Ініціювання окупантом референдуму про приєднання Маріуполя до самопроголошеного псевдодержавного утворення на території ОРДО, цілком очевидно без згоди місцевого населення, є грубим порушенням права вибору та брати участь в управління своєю державою, встановлених Загальною декларацією прав людини 1948 року, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року, Протоколом № 1 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні", - наголосила омбудсман.

  • 7 травня на загарбаних територіях Донеччини, зокрема в Маріуполі, окупанти змінили код мобільного оператора "ДНР" на російський.
  • Окупанти змушують вихователів дитсадків Донецька їхати до Маріуполя "для організації роботи на місцях".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
банки
Донецька область
референдум
Маріуполь
Омбудсман
школи
Людмила Денісова
інтеграція
інститут
окупанти
ОРДЛО
новини України
мобільний зв'язок
Читайте також:
11 травня, 2022 середа
Темпи накопичення військових резервів Росії зростатимуть, - військовий експерт Сунгуровський
Військова допомога США
12 травня, 2022 четвер
Поки західна зброя надійде у достатній кількості, на нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців, - Маляр
Віктор Писанко
12 травня, 2022 четвер
Саботаж і диверсія з боку командування Медичних сил ЗСУ, - майор Пилипець про звільнення керівника Запорізького військового госпіталю
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.62
    Продаж 33.32
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
13 травня
12:35
"На умовах діалогу, а не ультиматумів": Зеленський заявив про готовність вести переговори з Путіним без жодних посередників
12:33
Вода
В усіх населених пунктах Київщини відновили водопостачання
12:25
Ексклюзив
Азов Азовсталь
Сталеві люди із “Азовсталі”. Чому оборонці Маріуполя герої назавжди
12:23
зерно вагон елеватор
"Країна варварів і мародерів": ОПУ про викрадення українського зерна Росією
12:16
США допомога
США передадуть Україні нелетальне обладнання з бази в Японії, - Генштаб ЗСУ
11:52
Жозеп Боррель
ЄС надасть Україні нову військову допомогу на суму €500 млн, - Боррель
11:46
британія україна
Необхідно продовжувати тиснути на Росію санкціями та новими поставками зброї в Україну, - очільниця МЗС Британії
11:32
Kalush Orchestra
Фінал Євробачення-2022: під яким номером виступить Kalush Orchestra
11:31
обстріл
Окупанти завдали ракетного удару по Лозівській громаді на Харківщині
11:23
Ексклюзив
Херсонська область
ЗСУ дали доброго прочухана окупанту на лінії фронту Херсонщини, - депутат облради Хлань
11:19
втрати РФ
Майже 27 тис. військових, 200 літаків, 1205 танків і 162 гелікоптери: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни в Україну
11:03
У Вільнюсі стартує фестиваль "Українські дні"
10:57
острів Зміїний
Острів Зміїний важливий для РФ, адже вона може висадити з нього десант на невизнане Придністров'я. Україна боротиметься за нього, скільки потрібно, - Буданов
10:54
Валерій Залужний
Росія масово використовує надзвукові протикорабельні ракети по обʼєктах цивільної інфраструктури, - Залужний
10:39
Українських біженців, які в'їжджають до Великої Британії через Ірландію, можуть відправити до Руанди
10:36
окупанти Маріуполь
Росіяни штовхають Маріуполь до нової хвилі гуманітарної катастрофи під виглядом "життя повертається", - радник мера Андрющенко
10:34
Окупанти завдали ракетного удару по Дергачах на Харківщині: знищено будинок культури та гумштаб
10:23
Ексклюзив
обстріляна Луганщина
Ворог не має успіху у штурмуванні міст Луганщини, але багато руйнувань, - голова ВА Сєвєродонецького району Власенко
10:09
СІЗО Херсон
У СІЗО Херсона окупанти вбили ув'язненого й викрали начальника установи, - Денісова
10:00
Інтерв’ю
Юрій Журавель Христина Парубій
Кожен росіянин повинен відповідати за агресію проти України, – Юрій Журавель
09:59
У Литві зріс рівень злочинності, серед жертв - українські біженці
09:57
Київ
На Київщині скоротили час комендантської години, роботу громадського транспорту столиці продовжать
09:56
Ексклюзив
ЗСУ
Після зачищення північно-східного напрямку від окупантів ЗСУ розпочнуть визволення на південному-східному шляху, — військово-політичний оглядач Коваленко
09:49
Енергодар
В Енергодарі 13 травня працюватиме гумкоридор для виїзду на окуповану територію в районі Кам'янського
09:41
Окупанти нанесли ракетний удар по Сумщині в ніч на 13 травня
09:31
У Києві частково обмежили рух на вулиці Теліги
09:20
Слов'янськ
Армія РФ намагається прорватись до Слов'янська та Краматорська, адже командування відчуває тиск через необхідність успіху в операціях на Сході України, - розвідка Британії
09:17
росія солдат
Українська розвідка підтвердила, що РФ проводить приховану мобілізацію
09:13
Російські військові під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись усередину Азовсталі
08:57
діти війна жертви
Кількість поранених унаслідок повномасштабного вторгнення РФ дітей в Україні зросла до 420
08:49
Ексклюзив
російський гелікоптер обстріляв
Над Харківщиною 12 травня були помічені два ворожих гелікоптери Ка-52, один з них знищено, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко
08:41
Окупанти 31 раз за добу обстріляли Луганщину: знищено майже 60 будинків, загинув чоловік
08:31
Ракетним обстрілом російські війська пошкодили Воронцовський палац в Одесі
08:21
Шарль Мішель
Глобальна безпека знаходиться під загрозою через дії Росії і КНДР, - Мішель
08:14
Російський БПЛА
Український десантник збив російський безпілотник для придушення GSM-зв'язку
07:41
Авто для ЗСУ
За час повномасштабної війни до України завезли 10,7 тис. авто на потреби українських військових
07:27
Японія
Квантові комп'ютери й 3D-принтери: Японія розширила список санкційних товарів, заборонених до експорту в РФ
07:27
Маріуполь
Окупанти знищили в Україні майже 38 тис. житлових будинків, - Денісова
07:07
NFT-колекцію Avatars for Ukraine
Українські розробники відеоігор створили NFT-колекцію на підтримку України
06:54
російські війська
РФ перекидає у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи артилерії для обстрілів Чернігівщини, - Генштаб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV