Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.

"Російські загарбники готуються до проведення так званого "референдуму" щодо приєднання Маріуполя у складі самопроголошеного псевдодержавного утворення на території ОРДО до Російської Федерації. Можливою датою проведення "референдуму" окупанти називають 15 травня", - зауважила вона.

Плани РФ інтегрувати Маріуполь доводять перехід на російські код мобільного зв’язку, банки й заклади вищої освіти, які найближчим часом можуть з’явитись у місті. Також Росія збирається визначити перелік інтитутів, які не лише зараховуватимуть дітей з тимчасово окупованих територій України, але й працюватимуть безпосередньо на Донеччині. У місцевих школах росіяни змушують дітей підписувати зошити "Маріуполь. Ростовська область".

Відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, четвертої Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції 1977 року держава-окупант не набирає суверенітету над захопленою територією та повинна дотримуватися її законів.

"Ініціювання окупантом референдуму про приєднання Маріуполя до самопроголошеного псевдодержавного утворення на території ОРДО, цілком очевидно без згоди місцевого населення, є грубим порушенням права вибору та брати участь в управління своєю державою, встановлених Загальною декларацією прав людини 1948 року, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року, Протоколом № 1 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні", - наголосила омбудсман.

7 травня на загарбаних територіях Донеччини, зокрема в Маріуполі, окупанти змінили код мобільного оператора "ДНР" на російський.

Окупанти змушують вихователів дитсадків Донецька їхати до Маріуполя "для організації роботи на місцях".

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