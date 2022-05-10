Про це повідомляє головне управління розвідки МО України.

"Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для вирушення у захоплений Маріуполь та наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта. Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю «організації роботи на місцях", – говорять у ГУР.

Окупанти хочуть перевести керівництво місцевим фінансовим сектором повністю під свій контроль. Проте не довіряють місцевим мешканцям. Окрім того, велика кількість персоналу виїхала на підконтрольну Україні територію, ще частина співробітників відмовляється співпрацювати з окупаційною владою.

"Персонал, який готують до для переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують", – додають у розвідці.

Окупанти забороняють маріупольцям пересуватися в межах міста й ОРДО без довідки про "фільтрацію" та двох перепусток.

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